MC Brežice: inovacije in mednarodno sodelovanje za boljšo prihodnost mladine

23.11.2023 | 18:30

Govornice na novinarski konferenci (Fotografije: Luka Rudman)

Brežice - Na včerajšnji novinarski konferenci so v Mladinskem centru Brežice predstavili dosežke in inovacije, ki so jih v letos uresničili v mladinskem sektorju. Katja Čanžar, direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM), Alja Kovačič, vodja hostla in skrbnica znaka kakovosti Sveta Evrope, in Anja Krušnik Cirnski, mladinska terenska sodelavka, so izpostavile ključne dosežke centra.

Osrednji poudarek leta je bil na reakreditaciji Znaka kakovosti Sveta Evrope, kar potrjuje zavezanost k visokim standardom in razvoju kakovostnih izobraževalnih programov za mlade.

Uvedli so mladinsko terensko delo in številne nove delavnice ter izobraževalne programe. Med temi, kot sporočajo iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, izstopajo delavnice "Seks, splet in samopodoba", "Jaz zmagam, ti zmagaš", "Človekove pravice so za vse!", "Prav(lj)ična dežela na Brežcu" ter "Moj kraj, moja dediščina", ki se izvaja v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Brežice. Te delavnice krepijo zavedanje o pomembnosti grajenja pozitivne samopodobe, dela v skupini in prepoznavanja potencialno škodljivih situacij.

Neformalno druženje po novinarski konferenci

Utrdili so protokol participativnega proračuna za mlade, ki slednjim omogoča aktivno sodelovanje pri odločanju in razporejanju sredstev za projekte, ki so jim pomembni. Ta korak krepi občutek pripadnosti in odgovornosti med mladimi v občini.

Leto 2023 je prineslo tudi bogato mednarodno sodelovanje, z izvedbo številnih izmenjav in gostovanjem treninga Sveta Evrope. Med drugim so gostili seminar “Value of Human Rights Education”, ki je povečal ozaveščenost in razumevanje na področju izobraževanja o človekovih pravicah.

Projekt "Gremo ven iz mesta" (Out of the City) je izpostavljen kot ključen dosežek, saj bo vzpostavil metodologijo za doseganje in sodelovanje z mladimi na podeželju. Ta projekt je pomemben korak k širjenju našega dosega in predstavitvi našega dela mladim izven urbanih središč.

''V Mladinskem centru Brežice smo zavezani ustvarjanju prihodnosti, v kateri so mladi informirani, vključeni in opolnomočeni,'' so iz Brežic še sporočili po novinarski konferenci.

M. K.