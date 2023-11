Janez Weiss 110. daroval kri

23.11.2023 | 18:40

Janez Weiss med odvzemom krvi (Fotografiji: OZ RK NM)

Ob prejemu čestitk

Novo mesto - ''Veseli nas, da imamo na Dolenjskem toliko srčnih krvodajalcev, ki redno dajejo kri in seveda dosegajo zavidljive številke odvzemov. Eden izmed njih je prav gotovo tudi Janez Weiss iz Radovlje v Šmarjeških Toplicah, ki je danes kri daroval že 110-tič,'' so danes sporočili iz OZ RK Novo mesto.

Z darovanjem krvi je današnji jubilant začel, ko je služil vojaški rok. Želi si, da bi to lahko počel vse do starostne omejitve in če mu bo zdravje služilo tako kot do zdaj, bo prav gotovo prišel še do kakšnega jubilejnega odvzema.

Krvodajalstvo imajo v družini, saj kri darujejo tudi žena, sin in hčerka. Do pokoja mu manjka še nekaj let, ob službi pa si zapolni čas s kmetijo, živalmi in vinogradom.

Posebej vesel je svojih petih vnučkov, ki mu prijetno krajšajo čas in napolnijo hišo.

Danes so mu čestitali članica območnega odbora OZ RKS Novo mesto Milena Prudič, predstavnica CTD Brina Šebez, dr. med. in Mateja Šlajkovec, strokovna sodelavka za krvodajalstvo pri OZ RKS Novo mesto.

M. K.