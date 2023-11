Spominski koncert pleterskemu kartuzijanu W. Koglerju, izdelovalcu mnogih glinenih jaslic

23.11.2023 | 10:40

Zvone Pelko, avtor fotografij v monografiji, ter Jože Simončič, dolgoletni ekonom Kartuzije Pleterje, z novo monografijo o Koglerju

Koncert zbora Vox medicorum je bil bogato duhovno doživetje.

Med občinstvom so bili tudi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje (v sredini) in šentjernejski župnik, dekan g. Anton Trpin (na levi) ter Jožef Lap (na desni), nekdanji dolgoletni novomeški prošt, sedaj stolni prošt ljubljanske nadškofije.

Wolfgang Kogler

Sveta družina

Pleterje - Včeraj, 22. novembra, prav na dan godovanja sv. Cecilija, zavetnice cerkvene glasbe, glasbenikov, izdelovalcev glasbenih instrumentov, pevcev in pesnikov, je bilo v stari gotski cerkvi Kartuzije Pleterje mogoče prisluhniti čudovitemu spominskemu koncertu z naslovom Cor ad cor Loquitur v spomin na p. Wolfganga Koglerja (1913 -1993), pleterskega kartuzijana avstrijskega rodu, izdelovalca glinenih jaslic in križev.

Koncert je bil posvečen njegovemu iskanju lepote v živem sozvočju umetnosti in evangelija, dogodek pa so pripravili Kartuzija skupaj z Založbo Družina ter KD Zgovorna tišina.

Spominski koncert je izvedel mešani pevski zbor Vox medicoru, ki je slovenski zdravniški pevski zbor, ki domuje v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in je sestavni del KUD UKC in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher.

Zdravniški pevski zbor

Pred 44 leti so ga ustanovili trije zdravniki in pet študentov medicine, zdaj je pa zbor mnogo številčnejši in v njem prepevajo še mnogi zdravniki, medicinske sestre in drugi, zbor pa svojo kvaliteto dokazuje tudi na slovenskih tekmovanjih, od koder prihaja s priznanji. Že dvajset let sodeluje z zborom in mu zadnja leta tudi dirigira priznani dirigent Milivoj Štefan Šurbek, ki je nastopil tudi v pleterski kartuziji.

Številno občinstvo je uživalo tako v božičnem angelskem prepevanju kot v ljudski pesmi, kot solisti pa so se še posebej izkazali Brina Šket (sopran), Franjo Dolinar (tenor), Mojca Božič Mijovski (mezzosopran) in Marjan Jančič ter Florjan Košir (tenor).

Kogler se posvetil jasličarstvu

Kogler je upodabljal tudi kartuzijanske menihe ter jih postavil v jaslice.

Zbor in izvrstna solista Brina Šket in Franjo Dolinar.

Koncert pa je pospremila tudi kratka predstavitev obsežne foto monografije o duhovnosti in delu pleterskega kartuzijana g. Wolfanga Koglerja kot prikaz božične zgodbe v živem sozvočju umetnosti in evangelija z naslovom Veselo odrešenjsko sporočilo. Delo je pred kratkim izdala Založba družina skupaj s KD Zgovorna tišina, Lux Picturo, inštitutom za raziskavo fotografije, projekt pa je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo RS.

P. Wolfgang Kogler, iskan izdelovalec jaslic, je bil doma iz Avstrije. Leta 1937 je prišel v Kartuzijo Pleterje, kjer je naredil tudi večne obljube. Med drugo svetovno vojno je bil vpoklican v nemško vojsko, a ni postal vojak, temveč kaplan v svoji župniji. Leta 1963 se je vrnil v Pleterje, kjer se je zaradi naročil posvetil jasličarstvu in ustvarjal vse do smrti. Njegove figure so posebne, narejene so zelo prefinjeno, prav vsaka izžareva neko čustvo.

Bogata foto monografija o umetniku

Naslovnica monografije

210 strani obsežna foto monografija z naslovom Veselo odrešenjsko sporočilo prinaša številne fotografije glinenih jasličnih podob Wolfganga Koglerja, ki jih je prispeval Novomeščan Zvone Pelko, tudi častni član KD Zgovorna tišina.

Številne cerkve v župnijah novomeške škofije in številne posamezne družine jih imajo, pa tudi drugod po vsej Sloveniji, saj je bil pater zelo priden umetnik in je jaslic ter posameznih podob naredil res ogromno. Menda je vsako leto izdelal do 70 jasličnih garnitur iz žgane gline.

Knjigo so izdali v spomin treh obletnic umetnika p. Wolfganga Koglerja: 110. obletnice rojstva (1913), 60. obletnice njegove ponovne vrnitve v Pleterje (1963) in 30. obletnice njegove smrti (1993).

V monografiji so besedila prispevali Jože Ramovš, p. Janez Hollenstein, Franc Šutar, Janez Žakelj, Milček Komelj, Zvone Pelko, p. Robert Bahčič in Martin Kavčič.

Naj spregovori tišina

Škof Andrej Saje v pogovoru z Zvonetom Pelkom

Spominskega koncerta v pleterski cerkvi se je udeležil tudi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje. V nagovoru je obiskovalce spomnil in opomnil na pomen tišine, ki je v tem hrupnem času, v katerem živimo, še kako pomembna in potrebna.

Tišina je več kot odsotnost hrupa. Je podlaga za zdravo duhovno rast. Je učiteljica notranjega življenja.

»Mir in tišina nam omogočata, da lažje zaznavamo, kaj je v nas, vendar nista sama sebi namen. Tišina je več kot odsotnost hrupa. Je podlaga za zdravo duhovno rast. Je učiteljica notranjega življenja. To vedo menihi v kartuziji ali drugem kontemplativnem samostanu, kjer je tišina bistveni in nujni sestavni del duhovnega življenja,« je dejal Saje in poudaril, da sta mir in tišina sposobna razjasniti misli in jih očistiti, zato sta »nekakšen ključ do samospoznanja in do zaznavanja Božjih vzgibov.«

Škof je še dejal, da hrup, ki nam preprečuje, da bi slišali Božji glas, ne prihaja najprej od zunaj, ampak od znotraj. »Izkušnja duhovnih velikanov je, da se mora vsakdo, ki želi najti Boga, naučiti biti tiho. Ljubiti mora tišino in predvsem utišati svoje srce. Notranja tišina ni lahka. Zanjo se je potrebno truditi in se v njej vaditi,« je poudaril.

Upati je, da je sinočnji duhovno bogat večer obiskovalcem dal misliti o zgovorni tišini, kar bo v teh prihajajočih decembrskih dneh, polnih hrupa, zabave in potrošniške mrzlice, še kako aktualno.

Besedilo in foto: L. Markelj

slike jaslic: Z. Pelko

Galerija