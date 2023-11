Grozil, da jo bo ubil; ob sedem tisočakov iz nahrbtnika; vklenili so ga v gostilni (spet)

23.11.2023 | 12:00

Policisti PP Krško so včeraj nekaj po 17. uri posredovali zaradi nasilja v družini v Krškem. Ugotovili so, da je 45-letni nasilnež grozil partnerki, da jo bo ubil. Osumljenca, ki je pred prihodom policistov zapustil bivališče, so izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. 45-letnika, ki so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, bodo s kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini privedli k preiskovalnemu sodniku.

V nahrbtniku sedem tisočakov. Bilo, ni jih več.

V kraju Radovlja na območju PP Novo mesto je včeraj med 6.30 in 16. uro nekdo skozi vrata terase poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

Med 18. in 18.20 je na parkirnem prostoru prodajalne v Novem mestu neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil nahrbtnik, v katerem je bila ovojnica s 7.000 evri in ključi. Oškodovanka je nahrbtnik odložila pod sprednji sedež.

Vklenili in pridržali

Okoli 17. ure so črnomaljske policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Črnomlju, kjer je pijan kršitelj motil javni red in mir in nadlegoval osebje in goste lokala. 38-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi enakih okoliščin kršitev so moškega, kot smo poročali, pridržali že tudi v torek. Tudi tokrat so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli dva tihotapca in več nelegalnih migrantov

Včeraj nekaj po 7. uri so policisti na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnih avtomobilov Opel astra slovenskih registrskih oznak. 48-letni državljan Srbije je prevažal pet državljanov Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Ustavili in kontrolirali so tudi voznika osebnega avtomobila BMW 420, prav tako slovenskih registrskih oznak. 23-letni državljan Severne Makedonije je prevažal tri državljane Kitajske in tri državljane Turčije. Državljanoma Srbije in Severne Makedonije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Obrežje, Podgračeno, Slovenska vas) prijeli 42 državljanov Afganistana, 15 Pakistana, 13 Bangladeša, 12 Indije, 11 državljanov Rusije in Mongolije, štiri državljane Maroka ter državljana Sierra Leoneja, Turčije in Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 205 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.