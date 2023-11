FOTO: Trpela le pločevina

23.11.2023 | 07:00

V Malencah trčila dva (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 10.07 sta na regionalni cesti v naselju Malence, občina Kostanjevica na Krki, trčili osebni vozili. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in na vozilih odklopili bateriji. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Gorelo v vagonu

Ob 15.24 se je na Ljubljanski cesti v Novem mestu kadilo iz parkiranega tovornega železniškega vagona. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar. Obveščene so bile pristojne službe.

Pokvarjeno dvigalo

Ob 17.46 je v naselju Videm, občina Dobrepolje, v okvarjenem dvigalu v stanovanjski hiši obtičala invalidna oseba. Gasilci PGD Videm so jo s tehničnim posegom rešili iz dvigala.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGARCI na izvodu PROTI DOLENJI VASI;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI na izvodu JANKOVIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, TP RADOVICA 2, TP BOJANJA VAS, TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP KRAŠNJI VRH, OSTRIŽ;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK izvod 2.POTOK KAB. NASELJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. BREZOVICA 1996, TP VRH PRI ŠENTJERNEJU 1994, TP DOBRAVICA 1963, TP RAZDRTO 1994.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:30 in 14:00 na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Laknice; med 9:30 in 11:30 pa na območju TP Polje Gabrijele, nizkonapetostno omrežje – Proti Tržišču.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško na območju TP Sovretova med 7:00 in 8:00 ter 14:30 in 15:00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje smer Podgračeno med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Arnova sela, nizkonapetostno omrežje Mrzlak med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.