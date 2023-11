FOTO: Pri uvozu na AC trčili tovorno in osebno vozilo

22.11.2023 | 19:00

Trčenje v križišču v naselju Bič (Foto: PGD Trebnje)

Na Šegovi je gorelo v komunalnem zabojniku. (Foto: PGD Šmihel)

Danes zjutraj ob 8.07 sta v križišču v naselju Bič pri uvozu na avtocesto, občina Trebnje, trčili tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje in Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter nudili pomoč pri postavitvi vozila na cestišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju pregledali eno osebo.

Gorelo v smetnjaku

Ob 10.15 je na Šegovi ulici v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnik. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ogenj pogasili.

M. K.