Grintalu, ki je zbil Marjana Bevca, štiri leta in pet mesecev zapora

22.11.2023 | 18:20

Marjan Grintal in njegov zagovornik Matjaž Medle sta današnje obravnavnavo spremljala preko videopovezave. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes končalo sojenje 34-letnemu Rožletu Grintalu iz Potovega Vrha pri Novem mestu, ki ga je obtožnica bremenila povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitve poškodovanega v nesreči. Šlo je za prometno nesrečo, ki se je zgodila 21. oktobra lani okoli 21.30 na nekdanji hitri cesti v bližini priključka za Karteljevo in v kateri je življenje izgubil 49-letni Marjan Bevc iz Brezja pri Trebelnem.

Sodišče ga je spoznalo za krivega povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in mu izreklo kazen štiri leta in pet mesecev zapora, oprostil pa ga je očitka, da je zapustil poškodovanca v nesreči. Sodišče mu je izreklo še prepoved vožnje vozil B kategorije za dve leti in mu podaljšalo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti do pravnomočnosti obsodbe.

Svojci so kar nekaj dni živeli v negotovosti, policisti so namreč njegovo truplo našli čez štiri dni nekaj metrov pod cesto v grmovju z dronom in ugotovili, da je bil pogrešani žrtev prometne nesreče med hojo ob robu ceste, voznik pa je s kraja pobegnil. Še istega dne so izsledili avtomobil na parkirišču v Trebnjem, pokritega s ponjavo, katerega poškodbe so se ujemale s najdenim na kraju, in prijeli tudi pobeglega voznika.

Kot je v obrazložitvi sodbe povedala sodnica Romane Rački Strmole, ki je predsedovala senatu, je nedvoumno, da je Grintal kršil prometne predpise. Tega večera je po izpovedbi prič s sodelavci popil nekaj piv, nato sedel za volan in se iz Trebnjega odpeljal pri domu, pri tem pa zbil pokojnega. Po oceni senata ni bil najbolj osredotočen na vožnjo, saj je cesta v delu, kjer je prišlo do nesreče, dobro pregledna v obe smeri in tudi dovolj široka, da bi pešca lahko opazil in ga tudi obvozil.

Grintal je v svojem zagovoru na sodišču sicer dejal, da pešca ni videl in da je najverjetneje trčil v srno, a mu senat ni verjel. Kot je dejala sodnica, je senat zaključil, da je obtoženi videl in vedel, da je trčil v človeka in ne žival. Pokojni Bevc, ki je pravilno hodil ob robu vozišča, je bil oblečen v rdečo jakno in si svetil z lučko na mobilnem telefonu, zaradi česar ga je bilo lažje videti. Pri tem izpostavila še izpoved njegove partnerke, da se je dan po nesreči odpeljal nazaj, da bi pogledal, če je karkoli videti, prav tako je poskušal poskrbeti za hitro popravilo vozila. Med drugim je v obrazložitvi tudi povedala, da je izvedenec cestno prometne stroke Ivan Kambič na podlagi poškodb na njegovem avtomobilu pojasnil, kakšne in kje nastanejo poškodbe na vozilu pri trčenju z divjadjo, in zaključil, da so poškodbe na Grintalovem vozilu tipične za trčenje v pešca.

Kot že zapisano, obtoženca sodišče ni spoznalo za krivega zapustitve poškodovanca v nesreči. Sodni izvedenec medicinske stroke Tomaž Zupanc je pojasnil, da so bile Bevčeve poškodbe takšne, da mu ni bilo več moč pomagati, umrl je po nekaj minutah ali lahko celo že takoj po trku. Utrpel je hude poškodbe glave, srca in jeter, obojestranski zlom prsnega koša.

Več prihodnji teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Ž.