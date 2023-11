Našli pogrešanega Borisa Megliča

22.11.2023 | 17:30

Svojci so policijo danes obvestili, da od včeraj, 21. 11., pogrešajo 41-letnega Borisa Megliča iz Trebnjega. Neznano kam se je odpeljal z osebnim avtomobilom Volkswagen golf svetle kovinsko sive barve registrskih oznak NM NV623.

Pogrešani je visok okoli 175 cm, je suhe postave in ima rjave oči. Oblečen je bil v modre jeans hlače, sivo jopico s kapuco in črne športne copate.

Policisti so pogrešanega takoj po prejetem obvestilu začeli iskati, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Prosijo vse, ki bi pogrešanega ali avtomobil opazili oziroma karkoli vedeli o njegovem izginotju, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

Dodano ob 18.20:

Policija je preklicala iskanje od torka pogrešanega 41-letnega Borisa Megliča iz Trebnjega.

Policisti so ga ob 18. uri našli v okolici Trebnjega in je potreboval nujno zdravniško pomoč, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

M. K.