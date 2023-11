Nove lučke, drsališče, klobase, golaž in dobra glasba

22.11.2023 | 16:30

Advent Novo mesto sta davi v Kulturnem centru Janeza Trdine predstavila vodja prireditev Domen Bohte in Sara Vodopivec. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški veseli december, predlani preimenovani v Advent Novo mesto, se bo tradicionalno začel 5. decembra s prihodom Miklavža, prižigom lučk in z odprtjem drsališča na Glavnem trgu, svoj vrhunec pa dosegel s silvestrovanjem na prostem, ko se bodo na odru zvrstili domača novomeško-mednarodna skupina Generator, Nina Pušlar in gipsy swing zasedba Manouche. Vmes pa bo bogat program.

Od 8. pa do 23. decembra se bo na Glavnem trgu dejansko vsak dan dogajalo nekaj. Zvrstili se bodo gledališke predstave za otroke, ki jih bo organizator pripravil v sodelovanju s SiTi Teatrom, koncerti pevskih zborov in lokalnih glasbenih zasedb ter nastopi folklornih skupin društva Kres in plesnih skupin Terpsihora, Arabeska in Plesnega studia Novo mesto. Nastopila bo tudi mestna godba in mažoretke. V soboto, 9. decembra, bosta ob 11. uri pred kavarno založbe Goga Anja Pavlin, pevka Tretjega kanuja, in pevec skupine Dan D Tokac z glasbenimi prijatelji predstavila Anjino glasbeno slikanico in album Prigode polžka Petra.

Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto bo kot že desetletja do zdaj pripravilo sprevode dedka Mraza in obdaritev novomeških otrok, ki jih bodo letos izpeljali 8., 9. in 10. decembra.

Kar se tiče okrasitve Glavnega trga, Kandijskega mostu in dela Rozmanove ulice bo letos kar nekaj novosti. »Dozdajšnjo okrasitev nameravamo nadgraditi, kar pa ne pomeni podaljševanja niza lučk. Dozdajšnjo precej hladno modro svetlobo lučk bodo nadomestile rumeno-bele žarnice, pri pripravi dnevne okrasitve pa bodo sodelovali tudi otroci iz novomeških vrtcev Ciciban in Pedenjped,« usmeritve letošnjega okraševanja mestnega središča predstavi vodja projektov prireditvene dejavnosti v Zavodu Novo mesto Domen Bohte.

Koncerti na velikem odru se bodo začeli za božič, 25. decembra, z nastopom Kvatropircev. »Pri izboru izvajalcev smo dali prednost kakovostnim zasedbam, ki izvajajo lastno glasbo, gledali pa smo tudi na to, da jih bo čim več iz lokalnega okolja, v katerem ne manjka odličnih glasbenikov,« o oblikovanju prazničnega koncertnega programa na Glavnem trgu pove Domen Bohte. Kvatropircem bosta sledila Marc Jacob Cavazza, ki nastopa pod umetniškim imenom Vazz, in Masajah, tretji večer bo pripadel Tretjemu kanuju in skupini Hamo & Tribute 2 Love, 28. decembra bodo na svoj račun z Modrijani prišli ljubitelji glasbe na poskok v tri- in dvočetrtinskih ritmih, 29. mlajše občinstvo vabijo mladi popevkarji iz priljubljenih skupin Kokosy in Joker Out, 30. decembra pa bodo prišli na račun ljubitelji najboljšega novomeškega rocka. Na odru se bosta zvrstili najboljši novomeški rock skupini v zgodovini mesta Dan D in MRFY.

Seveda si decembra na novomeškem trgu ne gre predstavljati brez novoletnega sejma. Tudi tokrat bodo na številnih stojnicah svojo robo ponujali domači rokodelci in ponudniki domačih prehranskih izdelkov: od salam, sirov do kruhov in peciva in še česa, kar so pridelale pridne roke dolenjskih kmetov. Na osmih stojnicah bodo stregli tudi hrano in pijačo. Ponudba bo široka in bo nekoliko spominjala na ponudbo starih gostiln nekoč – od golaža pa do kranjskih klobas. Tudi marsikaj, kar imajo radi otroci, bodo ponujali gostinci na stojnicah, tudi fritule ali po naše miške.

I. Vidmar