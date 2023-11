FOTO: Mladoletniku zasegli prepovedane petarde; pešačil po AC in ustavljal promet

22.11.2023 | 13:30

Zasežene petarde (Foto: PP Sevnica)

Sevniški policisti so sinoči nekaj pred 20. uro med kontrolo prometa v naselju Celine ustavili voznika mopeda. Med postopkom so mladoletnemu vozniku zasegli 646 različnih prepovedanih petard kategorije F2. Zoper mladoletnika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi kršitve določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Ta določa, da se z globo od 400 do 1.200 evrov za prekršek kaznuje posameznik oziroma fizična oseba, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke kategorije F2 ali F3. O kršitvah mladoletnika so obvestili tudi starše.

Žal posamezniki še vedno ne razumejo, ob tem v današnjem poročilu dodajajo na PU Novo mesto, da je pokanje za veliko ljudi moteče, povzroča strah, nelagodje in onesnažuje okolje. Ogrožene so tudi živali, saj imajo bolj izostren sluh, pokanje jih vznemiri in prestraši, zato pogosto pobegnejo in se izgubijo. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko povzroči hude telesne poškodbe s trajnimi posledicami. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da kršitelji prepovedane pirotehnične izdelke pogosto nabavljajo pri preprodajalcih, na črnem trgu ali preko spleta. Zaradi uporabe teh izdelkov pa je že prihajalo do poškodb, tudi hudih. Policisti bodo tudi v naslednjem mesecu pozorni na posest in uporabo prepovedanih in motečih pirotehničnih izdelkov. Izvajali bodo poostrene nadzore in zoper kršitelje dosledno ukrepali, napovedujejo na PU Novo mesto.

Pri Koroški vasi trčil v kombi

Včeraj nekaj pred 12. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Koroško vasjo in Pristavo. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kombi, ki ga je vozil 43-letni voznik. 43-letnik se je v nesreči lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pešačil po avtocesti in ustavljal promet

V minuli noči so policiste obvestili o nevarnem ravnanju moškega, ki je na avtocesti pri priključku Brežice za smer Ljubljane hodil po vozišču in ustavljal promet. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, neodgovornega moškega izsledili in pospremili z vozišča. Ugotovili so, da gre za 39-letnega kršitelja iz Novega mesta. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Potrgali baker in vlomili v klet bloka

S strehe nenaseljenega objekta na Otočcu je v zadnjem mesecu nekdo potrgal okoli 17 m2 bakrene kritine, vlomil v objekt in poškodoval notranjost. Škode je za okoli 8.500 evrov.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je včeraj med 8. in 13. uro neznanec vlomil v klet stanovanjskega bloka in ukradel električno ročno orodje in steklenico z alkoholno pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 450 evrov škode.

Vklenili so ga v gostilni

Okoli 18. ure so policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Črnomlju, kjer naj bi pijan kršitelj motil javni red in mir in nadlegoval osebje in goste lokala. 38-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitelj javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Tihotapci in migranti

Včeraj okoli 16.30 so policisti na območju Rakovca ustavili voznika osebnega avtomobila Fiat croma čeških registrskih oznak. 32-letni državljan Romunije je prevažal osem državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Nekaj pred 21. uro so v kraju Vrhje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen touran francoskih registrskih oznak. 31-letni državljan Romunije je prevažal pet državljanov Turčije in državljana Sirije.

Davi nekaj po 3. uri so v Rigoncah kontrolirali voznika osebnega avtomobila Jeep grand cherokee poljskih registrskih oznak. 37-letni državljan Gruzije je prevažal osem državljanov Turčije.

Državljanoma Romunije in državljanu Gruzije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Jereslavec, Vrhje, Obrežje, Rakovec, Bukošek, Slovenska vas) prijeli 61 državljanov Afganistana, 33 Nepala, 16 Sierra Leoneja, 15 Pakistana, 14 Indije, 13 Rusije, osem državljanov Ugande in Maroka, tri državljane Turčije in Bangladeša, dva Gvineje, Šrilanke, Sirije in Gane in državljana Konga. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Črnomelj) so prijeli devet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 87. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 226 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.