Policija v avtocestnem nadzoru odkrila več kršitev

22.11.2023 | 10:15

Ljubljana/Novo mesto/Kranj/Celje - Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč so policisti v ponedeljek na avtocestnem omrežju poostreno nadzirali promet. Odkrili so 266 kršitev, povezanih z neustrezno razdaljo, obravnavali 138 prehitrih voznikov in 13 nedovoljenih prehitevanj tovornjakov. V četrtek pa so na dolenjski avtocesti izvedli še nadzor tovornjakov in avtobusov.

Pri prekoračitvi hitrosti je v ponedeljkovem nadzoru izstopal voznik, ki je vozil s hitrostjo 199 kilometrov na uro na delu avtoceste, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 100 kilometrov na uro.

Na policiji opozarjajo, da je neustrezna varnostna razdalja še vedno prepogost vzrok za nastanek prometnih nesreč. Je drugi najpogostejši vzrok, takoj za neprilagojeno hitrostjo. Zato policisti z različnimi oblikami dela stopnjujemo nadzor nad razdaljo med vozili, predvsem na avtocestnem omrežju, kjer so hitrosti velike, so opozorili.

Od 1. januarja do 20. novembra so sicer na avtocestnem omrežju v povezavi z neustrezno razdaljo med vozili ugotovili 4894 prekrškov, v enakem obdobju lani 3064 prekrškov, v enakem obdobju leta 2021 pa 2048.

Nadzor na dolenjki

Pretekli četrtek, 16. novembra, so policisti na dolenjski avtocesti na območju Novega mesta izvedli še popoldansko-nočni nadzor s poudarkom na kršitvah voznikov tovornih vozil in avtobusov.

Preverili so 26 tovornih vozil in avtobusov domačih prevoznikov, 14 vozil prevoznikov evropske skupnosti in sedem vozil prevoznikov tretjih držav. Ob tem so odkrili številne prekrške v povezavi z nalaganjem in pritrjevanjem tovora na tovornih vozilih.

Odkrili so tri voznike, ki so manipulirali s časom trajanja vožnje in zatajili podatke, ki morajo biti zapisani na vozniški tahografski kartici. Odkrite so bile presežene hitrosti vožnje in kršitve v zvezi s preobremenjenostjo vozila.

Med drugim so ustavili domačega prevoznika, ki je tovorno vozilo s priklopnikom zelo preobremenil, saj je skupna masa skupine vozil znašala 59,8 tone (ob dovoljeni teži 40 ton). Na vozilu so bile nameščene neustrezne oziroma poškodovane pnevmatike, poleg tega je voznik v tahografu uporabljal voznikovo kartico, ki ni bila njegova.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Jožko Hitrost je vsaj okvirno možno kontrolirati v samem vozilu, razdaljo med vozili pa ne. No, vsaj pri vseh ne. Zanimivo bi bilo zvedeti za toleranco pri kateri se še ne plača kazni. Oglobiti nekoga, ki se je "uštel" v nekaj metrih varnostne razdalje, pa je čist mimo. Preglej samo prijavljene komentatorje