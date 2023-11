Najboljši prvenec Slovenskega knjižnega sejma prihaja iz Goge

22.11.2023 | 09:20

Pia Prezelj (Foto: Založba Goga; Lana Špiler)

Ljubljana/Novo mesto - Nagrado za najboljši literarni prvenec letošnjega 39. Slovenskega knjižnega sejma bo prejela Pia Prezelj za roman Težka voda, ki je izšel pri založbi Goga. Žirija jo je izbrala med tremi nominiranimi deli. Nagrado ji bodo na sejmu podelili v četrtek, so sporočili z Društva slovenskih pisateljev, ki stoji za tem priznanjem.

Dobitnico je izbrala žirija, ki so jo sestavljali predsednica Suzana Tratnik ter Nada Breznik in Borut Gombač. Kot so zapisali v utemeljitvi, avtorica v kratkem in premišljeno zgoščenem romanu natančno prikaže odmaknjen svet vdove Ide in njenih najbližjih vaščanov in vaščank, čeprav gre navidezno le za fizično bližino.

Delo je napisano v nekakšnem sočasju preteklosti in sedanjosti, vračanju istega ali celo v veččasju, kamor Pia Prezelj spretno umesti tudi epizode junakinjine demence. Mestoma enigmatično pisavo postopoma razpira v večplastno zgodbo oziroma zgodbe s številnimi možnostmi, ki bi lahko doletele Ido, njenega moža, Marto, Mileno, župnika Lojzeta ali pa nečloveške živali.

Avtorica je po oceni žirije ustvarila samosvoj, notranje razplasten in izjemno prepričljiv svet starejše ženske, netipične junakinje sodobne literature.

"Čeprav je dogajalni prostor romana majhna, tudi zatohla vaška skupnost, se v njej kakor v topli gredi izrišejo družbeni simptomi, bržkone lastni vsakršni skupnosti. Prvenec Pie Prezelj poleg filigransko izdelane strukture odlikuje svež in tekoč pripovedni slog, izbrušen do potankosti, v njem pa prepoznamo zrelo in dovršeno pisavo," še piše v utemeljitvi.

Ob najavi nagrade je avtorica izjavila, da je njena knjiga večkrat označena za drzno: drzna naj bi bila tematizacija vsakdana in seksualnosti starejših žensk, drzna tovrstna obravnava ruralnega okolja, drzna njena fragmentirana forma. Ob pisanju sicer o tem ni premišljevala, veseli pa jo, da je roman sprejet na ta način. "Kajti avtorje, ki so mi blizu in katerih dela občudujem, združuje prav drznost v vsebini in formi, ki ji sledi premišljeno obvladovanje materiala. To so avtorji, ki se zavedajo meja lastnega jezika in literarne tradicije, a se jih odločijo izzvati."

Za nagrado za najboljši literarni prvenec 39. Slovenskega knjižnega sejma sta bila nominirana še pesniška zbirka Z luknjami v prepihu Lare Božak ter zgodovinski roman Posuj se s pepelom vaših očetov Laure Buzeti.

Nagrado bodo podelili v četrtek ob 18. uri na Pisateljskem odru z neposrednim prenosom na tretjem programu Radia Slovenija - Ars.

STA; M. K.