Z avtom v skale in drevo

22.11.2023 | 07:00

Tole je fotografija včerajšnje popoldanske nesreče, o kateri smo že poročali, ko je pri Zavratcu vozilo zapeljalo iz ceste in se prevrnilo na streho. (Foto: PGD Sevnica)

In še ena včerajšnja iz sinočnjega poročanja: na AC odseku Drnovo – Smednik je voznik s tovornim vozilom trčil v odbojno ograjo in se pri tem poškodoval. (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 12.57 je na cesti Grosuplje–Turjak osebno vozilo trčilo v skale in drevo. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo stabilizirali in poškodovano voznico iznesli iz vozila. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanko oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 2 na izvodu TUŠ;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH na izvodu LEVO SKS in izvod SKS POD DV.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOBRAVICE;

- od 10:00 do 12:00 bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS;

- od 13:00 do 13:30, bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS, izvod 1. LEVO OD TP;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 1. POTOČNA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT, izvod 2. DREJČETOVA POT-RAVBAR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINJI VRH-STRAŽA 1993.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2, izvod 8. MEHANIČNA DELAVNICA PARKEL.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orle, nizkonapetostno omrežje – Orlska gora med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mali Vrh - Dobrava, nizkonapetostno omrežje – Mali Vrh - Dobrava pa med 8. in 12. uro.

M. K.