Znani pari osmine finala rokometnega pokala

22.11.2023 | 08:30

Včerajšnji žreb (Foto: zajem zaslonske slike)

Ljubljana - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani so izžrebali pare osmine finala moškega pokala Slovenije. Ples kroglic je v polovico izmed osmih parov posadil dve ekipi državne rokometne lige NLB. Državni prvaki in nosilci pokalne lovorike rokometaši Celja se bodo za četrtfinale merili z Radovljico.

Predvidoma v sredo, 13. decembra, si bodo nasproti stale zasedbe Kopra in Urbanscapa Loke, Rika Ribnice in Slovenj Gradca, LL Grosista Slovana in Krke ter Ljubljane in Trima Trebnjega.

Preostali pari so Moškanjci Gorišnica - Črnomelj, Frankstahl Radovljica - Celje Pivovarna Laško, Maribor Branik - Dol TKI Hrastnik in Mokerc KIG - Jeruzalem Ormož.

V četrtfinale se bodo uvrstili zmagovalci parov omenjenih tekem.

* Pokal Slovenije, pari osmine finala:

- sreda, 13. decembra (predviden termin):

Moškanjci Gorišnica - Črnomelj

Frankstahl Radovljica - Celje Pivovarna Laško

Maribor Branik - Dol THI Hrastnik

Koper - Urbanscape Loka

Riko Ribnica - Slovenj Gradec

LL Grosist Slovan - Krka

Ljubljana - Trimo Trebnje

M. K.