S ceste in na streho; na avtocesti v ograjo

21.11.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Danes ob 16.18 je pri Zavratcu v občini Sevnica vozilo zapeljalo iz ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev. Vozilo so postavili na cestišče, preprečili iztek motonih tekočin in nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Nesreča tudi na avtocesti

Ob 16.32 je na AC odseku Drnovo – Smednik voznik s tovornim vozilom trčil v odbojno ograjo in se pri tem poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji in cestni službi. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Pomoč obolelemu

Ob 5.40 so v naselju Brezovica pri Predgradu, občina Kočevje, gasilci PGD Predgrad nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Kočevje. Obolelo osebo so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

M. K.