O domu starejših občanov: »Na takem sestanku še ne«

21.11.2023 | 14:20

Da doma za starejše v Šentjerneju (še) ne bo, so se šentjernejski občinski svetniki sicer seznanili že na februarski seji. (Foto: arhiv DL)

Šentjernej - V Šentjerneju si že dolgo želijo dom starejših občanov in družba SeneCura, vodilna zasebna upravljavka ustanov za zdravstvene storitve, oskrbo in zdravstveno nego v Avstriji, ki v Sloveniji upravlja več domov za ostarele in je v Šentjerneju dobila koncesijo za naložbo, bi dom rada začela graditi. A zaradi spremenjenih razmer na trgu in povišanja stroškov gradnje se naložbe ne želijo lotiti brez pomoči države, saj bi bil sicer dom predrag in za občane nedostopen.

Župan Simončič razočaran nad sestankom na ministrstvu za solidarno prihodnost – Minister Maljevac zamujal, vedel nič, obljubil nič, le nov sestanek je napovedal – Nobenega zapisnika

L. Markelj