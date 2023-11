V spomin na žrtve prometnih nesreč prižgali sveče

21.11.2023 | 11:30

Fotografije: MO Krško

Krško - Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, slogan za celotno desetletje se glasi Spominjajmo se, pomagajmo, ukrepajmo. Tokrat je poudarek na skupni preventivi prometnih nesreč in vlogi države pri izvajanju nacionalnih preventivnih programov. V Krškem so se žrtvam prometnih nesreč poklonili s prižigom sveč pri obeležju na Trgu Matije Gubca.

Zavod Varna pot pod okriljem Organizacije Združenih narodov OZN, Svetovne zdravstvene organizacije WHO in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR že od leta 2007 obeležuje in organizira aktivnosti ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. V tem času potekajo slovesnosti in obeležitve, ko se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci.

V organizaciji Mestne občine Krško ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se na Trgu Matije Gubca pri obeležju s prižigom sveč tradicionalno poklonili vsem žrtvam prometnih nesreč. Župan Janez Kerin je v svojem nagovoru dejal, da za svojo varnost lahko največ naredimo sami – pešci, kolesarji in vozniki, z odgovornim ravnanjem in s spoštovanjem pravic ostalih udeležencev v prometu. »Poklon vsem žrtvam prometnih nesreč, poklon vsem svojcem, ki se jim je ob izgubi bližnje osebe za vedno spremenilo življenje,« je zaključil župan. V letošnjem letu so policisti na območju mestne občine Krško obravnavali 125 prometnih nesreč, od tega je bilo 68 oseb lažje in 7 huje telesno poškodovanih. Obravnavali so tudi dve prometni nesreči, v katerih sta dve osebi izgubili življenje.

S krajšim kulturnim programom so dogodek popestrile učenke Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, so še sporočili z MO Krško.

M. K.

Galerija