Prvič od mnogokrat - Pojemo s Kočevarji

21.11.2023 | 12:20

Foto: član društva PEP

Dolenjske Toplice - V soboto je Društvo Kočevarjev staroselcev v topliškem KKC organiziralo prireditev Pojemo s Kočevarji.

Društvo Kočevarjev staroselcev je društvo, ki združuje Kočevarje v Sloveniji, ki se leta 1941 niso izselili iz domovine, njihove potomce ter simpatizerje. Ustanovljeno je bilo leta 1992, danes ima sedež v lastnem kočevarskem centru v Občicah. Društvo šteje okoli 100 članov.

V sklopu društva deluje pevska in folklorna skupina, na našem sedežu pa imajo urejen muzej. Tam obiskovalci spoznajo kulturno zgodovinsko dediščino Kočevarjev, ki so več kot 600 let živeli na tem območju in v času 2. svetovne vojne družno zapustili svoja ognjišča in se raztepli po vsem svetu.

Spomin na kočevske Nemce ohranjajo s prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, ki jih izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič ter s podobnimi kultunimi dogodki. Sobotni dogodek pa so, kot so sporočili iz društva, pripravili po lanskem dogovoru s sorodnim društvom nemško govorečih žena Mostovi iz Maribora.

Nastopili so folklorna in pevska skupina Društva Kočevarjev staroselcev, Komorni zbor Hugo Wolf Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, ansambel Topliška pomlad, ljudske pevke Rožce DPŽ Dolenjske Toplice, Vokalna skupina Cantate Domino in otroška skupina FS Kres. Dogodek je povezoval dr. Tomaž Simetinger in prevajal Tomaž Dietinger.

Prireditve se je udeležila tudi avstrijska veleposlanica v Republiki Sloveniji mag. Elisabeth Ellison-Kramer, ki je zbrane tudi nagovorila. Zbrane je nagovoril tudi predstavnik izseljencev – Kärntner Landmannschaft.

Dogodek so finančno podprli Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za evropske in mednarodne odnose, Koroška deželna vlada – Land Kärnten, Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo in Občina Dolenjske Toplice, so še zapisali v Društvu Kočevarjev staroselcev.

M. K.

