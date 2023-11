Mladoletnik z 2,4 promila alkohola trčil v drevo, 33-letnica pa vozila zadrogirana

Sinoči nekaj po 20. uri se je zgodila prometna nesreča v Zagorici pri Dobrniču, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v drevo. Policisti PP Trebnje so opravili ogled in ugotovili, da je mladoletnik iz Trebnjega, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi nepravilne smeri vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Kršitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vozila pod vplivom drog

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa v okolici Sevnice okoli 14.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Peugeot 207. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so ji odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Opravljanja odrejenega strokovnega pregleda je 33-letna kršiteljica odklonila. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradli in vlamljali

V noči na ponedeljek je v Tomažji vasi nekdo vlomil v pomožni objekt ob hiši in ukradel motorno žago, pnevmatsko kladivo in zračno puško. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1.150 evrov škode.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je v minuli noči nekdo poskušal vlomiti v gostinski lokal. V objekt mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda na vratih.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Jereslavec, Mostec, Loče, Slovenska vas) prijeli 56 državljanov Afganistana, 18 Maroka, 16 Indije, osem državljanov Rusije in Mongolije, sedem Pakistana, šest Nepala, štiri Sierra Leoneja, tri državljane Sirije in Šrilanke, dva državljana Iraka in Irana, državljana Burundija in Bangladeša. Na območju PP Črnomelj (Vinica) so izsledili in prijeli 11 državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 189 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nimata veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

Komentarji (1) 4h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni FranciD Mladoletnik, nekdo in še nekdo ... in še kdo. Ve se kdo so ti, sami državni varovanci ...