Poškodba pri delu v gozdu; peč se je pregrela

21.11.2023 | 07:00

Včeraj ob 15.05 se je pri Zavrhu, občina Trebnje, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci PGD Križi in Sela pri Šumberku so na kraju nesreče občana do prihoda reševalcev oskrbeli. Prenesli so ga do reševalnega vozila, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pa prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Prometna nesreča

Ob 20.23 je v Zagorici pri Dobrniču, občina Trebnje, osebno vozilo zadelo odbojno ograjo in se obrnilo po cestišču. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulator, razsvetlili kraj, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in počistili cestišče.

Pregreta peč

Pb 11.35 je v Ivanji vasi, občina Mirna Peč, v kurilnici stanovanjske hiše prišlo do pregretja peči centralnega ogrevanja. Gasilci PGD Mirna Peč, Jablan in GRC Novo mesto so ohladili peč in odsvetovali kurjenje do pregleda serviserja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1, na izvodu DESNO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH, na izvodu LEVO SKS in na izvodu SKS POD DV.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 1, izvod 3. ŽELEZNIŠKA POSTAJA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, TP ČURILE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, TP ČURILE, TP BERČICE, TP URBANOV HRIB, TP GRABROVEC, TP BREZOVICA PRI METLIKI, TP MALO LEŠČE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 1952;

- od 8:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA 1978.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA, izvod 4. HODNIK-WACHTER;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL 1980;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODENICE 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Laknice med 8:30 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Ulica Tončke Čečeve spodaj med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Vitna vas, Pišece Orehovec, Podgorje okrog in Predislavec pa med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.