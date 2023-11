Ustanovili režijski obrat: Sami učinkovitejši in cenejši

19.11.2023 | 18:00

Aleš Mauser, na občini zaposlen kot vzdrževalec, bo gonilna sila v novem režijskem obratu. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Predvidoma prihodnje leto bo v okviru šmarješke občinske uprave začel delovati režijski obrat, ki bo prevzel naloge urejanja in čiščenja javnih in turističnih površin, po preteku koncesijske pogodbe z izvajalcem oz. aprila pa še področje vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Za takšno potezo, ki so jo na zadnji občinski seji soglasno potrdili občinski svetniki, so se na občini odločili po temeljitem razmisleku in analizi. »Prepričani smo, da smo lahko dovolj učinkoviti in strokovni, da lahko zagotavljamo ustrezno varnost in vzdrževanje cestnega omrežja, letnega in zimskega,« pravi župan Marjan Hribar. Za vzdrževanje cest je občina v minulem desetletju namenila dobrih 2,4 milijona evrov, pri čemer pa niso najbolj zadovoljni s kakovostjo dela dosedanjega koncesionarja, to je novomeški CGP, pove direktorica občinske uprave Mateja Kotnik. »Ugotavljamo, da bi sami z režijskim obratom marsikaj lahko naredili bolje,« pravi. Na občini torej z lastnim režijskim obratom pričakujejo večjo učinkovitost, boljšo odzivnost in nadzor, pa tudi finančno naj bi bilo to zanje ugodnejše.

Občina Šmarješke Toplice ustanovila lastni režijski obrat za urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje javnih cest in lokalnih poti – S CGP niso najbolj zadovoljni – Zimska služba letos še po starem

L. Markelj