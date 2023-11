Pospešeno posodabljajo vodovodno omrežje

19.11.2023 | 13:00

Vodovod Gradišče (Foto: Občina Velike Lašče)

Velike Lašče - V občini Velike Lašče trenutno poteka več projektov, s katerimi posodabljajo vodovodno omrežje. Višina vseh naložb znaša okoli 270.000 evrov. Dodatne projekte načrtujejo tudi v prihodnjih letih, so sporočili z občine.

V naselju Gradišče trenutno poteka prenova celotnega vodovodnega omrežja. Na Turjaku občina gradi regulator tlaka, s katerim nameravajo izboljšati pritisk na vodovodnem omrežju tako za prebivalce turjaškega območja kot za potrebe podjetij v tamkajšnji Poslovni coni Ločica.

Na vodovodu med Rašico in Robom občina trenutno vgrajuje nove cevi, ki so bolj obstojne in primerne za višji tlak. Naložbo občina vodi skupaj z občino Dobrepolje, pri čemer bo 40 odstotkov stroškov krila občina Velike Lašče, 60 odstotkov pa občina Dobrepolje.

Obnova vodovodnega omrežja poteka tudi na Malem Ločniku, na območju Stop vrisujejo vodovod v dolžini 6,2 kilometra.

Občina več projektov na področju posodabljanja vodovodnega omrežja načrtuje tudi v prihodnjih letih. Med drugim načrtujejo ureditev vrtine Rute, gradnjo vodovoda Mala Slevica-Dvorska vas-Podkraj-Prilesje in zaključek vodovoda Knej-Rob. V načrtu so tudi priprave za nov vodovod Velike Lašče-Ulaka, kjer so gradbena dela predvidena v letu 2025, in projekt novega vodovoda Knej-Turjak, kjer nameravajo z gradbenimi deli začeti v letu 2026.

STA; M. K.