ŠD SU do nove zmage

19.11.2023 | 08:40

Simbolna slika (Foto: SD SU)

V šestem krogu 1. SNTL za moške je bil v ospredju derbi v Puconcih, v katerem je novomeški ŠD SU s 4:2 premagal domačo Kemu Murexin I. Vodilna Savinja I je bila doma s 4:0 boljša od Kajuh-Slovana, Mura Sobota je prav tako s 4:0 premagala Krko, medtem ko je bil Maribor v gosteh boljši od Fužinar Inter Diskonta. Do prve zmage je prišel Mengeš, ki je doma s 4:3 premagal velenjski Tempo.

Tri ure je trajal dvoboj med Pucončani in Novomeščani, na koncu pa so se pete letošnje zmage veselili varovanci Uroša Slatinška. Prav trener in igralec ŠD SU je imel tudi največ zaslug, da se je njegova ekipa veselila težko prigarane zmage. V šestem dvoboju je s 3:2 premagal Tomaža Pelcarja, dobil pa je tudi dvoboj z Luko Norčičem in bil z Jožkom Omerzelom uspešen v dvojicah proti Pelcarju in Damjanu Zelku. S 3:2 je pred njim slavil tudi Jure Slatinšek, ki je bil boljši od Norčiča. Za Pucončanke sta slavila Zelko, ki je bil s 3:2 boljši od Jureta Slatinška, in Pelcar, ki je s 3:0 premagal Omerzela.

Poraz Krke

Sobočani, ki so v prvem krogu doma izgubili s Savinjčani, so nato nanizali štiri zaporedne zmage, do pete pa so prišli proti novomeški Krki. Mitja Horvat in Gregor Zafoštnik sta v dvojicah premagala Denisa Pintarja in Aljaža Šmaljclja, oba sta bila nato uspešna še v posamičnih dvobojih, četrto zmago pa je dodal Bojan Ropoša. V ekipi Krke je bil še mladi Janez Jedlovčnik.

Izidi 6. kroga 1. SNTL za moške: Kema Murexin I – ŠD SU 2:4, Savinja I – Kajuh-Slovan 4:0, Fužinar Inter Diskont I – Maribor 1:4, Mura Sobota I – Krka 4:0, Mengeš – Tempo 4:3.

Vrstni red: 1. Savinja I 12, 2. ŠD SU 12, 3. Mura Sobota I 10, 4. Maribor 8, 5. Kema Murexin 6, 6. Fužinar Inter Diskont 4, 7. Krka 4, 8. Tempo 2, 9. Mengeš 2, 10. Kajuh-Slovan 0.

M. Š.