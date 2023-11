Slovesnost pod vplivom vandalizma: »Taka dejanja moramo ostro obsoditi!«

18.11.2023 | 11:00

Dobitnice bronastih plaket ZZB Sevnica s predsednico in županom. (Foto: P. P.)

Rado Kostrevc

Vladka Blas

Kvartet klarnetov GŠ Sevnica

Mladinski pevski zbor OŠ OS Sava Kladnika

Sevnica - Ob občinskem prazniku, posvečenemu spominu na drzno akcijo komandirja brežiške čete Dušana Kvedra Tomaža, ki je s pomočjo peščice soborcev 12. novembra 1941 rešil skupino aktivistov iz sevniškega gestapovskega zapora na Glavnem trgu, kjer je zdaj sodišče, so predstavniki sevniškega občinskega združenja borcev za vrednote NOB slovesno položili venec k spominski plošči na stavbi sodišča in k spomeniku padlih žrtev NOB na Trgu svobode. Letošnja položitev vencev je minila pod močnim vtisom nesprejemljivih dejanj vandalizma, ko sta bila v noči na prvi november poškodovana spomenika na Trgu svobode in pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Oskrunitev spomenikov so v svojem nagovorih na slavnostni seji v dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu ostro obsodili tako predsednica sevniške borčevske organizacije Vladka Blas, kot tudi znova župan Srečko Ocvirk in na koncu še slavnostni govornik Rado Kostrevc. Župan je poudaril, da vandalizem ni povzročil le materialne, ampak še veliko večjo moralno škodo. Blasova je povedala, a je bil Kvedrov vdor v gestapovske zapore prvi v takratnem velikem Reichu. Glede oskrunitve spomenikov ravno na predvečer dneva spomina na mrtve pa je dejala: »Borci za vrednote NOB smo užaloščeni in globoko obsojam to dejanje. Razumemo ga kot žalitev, ne samo padlih borcev, ustreljenih talcev, umrlih izgnancev in drugih žrtev vojne, pa tudi žrtev v pobojih po koncu 2. svetovne vojne. Zgodovinska resnica o zmagovitem boju partizanske vojska je ena in edina. In ne bomo pristali, da bi jo kdor koli poskušal ustvarjati in spreminjati sebi v prid. Vemo, kdo je bil sovražnik in okupator in kdo je bil domači izdajalec in kdo je bila partizanska vojska, ki nam je priborila svobodo.«

Na slavnostni seji, ki so se je udeležili številni gosti, predstavniki borčevskih organizacij iz Krškega, Brežic in Bizeljskega, veteranskih združenj vojne za Slovenijo in policijskega veteranskega društva Sever, je zgodovinar Rado Kostrevc v svojem govoru orisal ključne zgodovinske dogodke in izpostavil, da v letošnjem letu obeležujemo tudi 70. obletnico postavitve spominske plošče na stavbi okrajnega sodišča v Sevnici. Občino Sevnica je opredelil kot skupnost, ki svoj praznik praznuje na temelju zavedanja vrednot, kot so svobodoljubje, domoljubje, narodno zavedanje in kulturno jezikovno izročilo. »Žal se pri tem še po tolikih letih najdejo posamezniki, ki se izživljajo nad spominskimi artefakti in ob tem izkazujejo popolnoma nerazumevanje časa in konteksta političnega dogajanja, ki je takrat prizadelo slovenski narod. Kljub tej navidezni lahkotnosti in nevednosti, takih dejanj ne smemo tolerirati, in jih moramo ostro obsoditi, saj so prikriti zametki novih nestrpnosti, na katere je treba biti pozoren«, je poudaril.

Kostrevc je pomenljivo dejal, da naj se nikar ne slepimo, »mir ni nikoli absolutna danost. In svoboda nikoli darilo!« Opozoril je, da se, žal, zgodovina ponavlja, ko se veliki narodi v resnici bore malo zanimajo za usodo majhnih, ampak so v vedno ospredju predvsem njihovi globalni in ozki nacionalni interesi.

Vladka Blas in župan Ocvirk sta podelila letošnje bronaste plakete Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica Jolandi Lenič Krošelj iz Tržišča, Marjani Derstvenšek iz Sevnice in Jožefi Mirt iz Krmelja.

Pester kulturni program so sooblikovali učenke in učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, zapel je Mladinski pevski zbor te šole pod vodstvom Nataše Vidic, zaigrali pa učenci Glasbene šole Sevnica. Na citrah je zaigrala Kaja Vilčnik, predstavil pa se je tudi kvartet klarinetov: Teja Jesih, Enej Kozinc, Zala Androjna, Živa Požar in učitelj Matic Nejc Kreča.

Svojo priložnostno pesem je prebral tudi Jože Žnidarič.

P. P.

Galerija