S ceste v škarpo

18.11.2023 | 08:30

Minulo noč ob 3.51 je v Dobličah pri Črnomlju voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se zaletel v škarpo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo. Ekipa Nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj je poškodovanega oskrbela na kraju ter ga odpeljala na zdravljenje v Splošno bolnico Novo mesto.

Plaz

Včeraj ob 12.37 se je v naselju Brezje pri Bojsnem v občini Brežice sprožil zemeljski plaz. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.