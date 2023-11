Policisti prijeli 35-letnika, ki je v Novem mestu zagrešil več tatvin in vlomov

17.11.2023 | 17:00

Novo mesto - Novomeški policisti so v torek prijeli 35-letnika iz Novega mesta, ki je v zadnjih mesecih v Novem mestu zagrešil več tatvin in vlomov. Privedli so ga k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

35-letnik naj bi septembra v enem izmed gostinskih lokalov v Novem mestu izkoristil krajšo odsotnost osebja in s točilnega pulta ukradel denarnico z izkupičkom ter pobegnil. Isti mesec naj bi na parkirnem prostoru pred enim od podjetij iz kabine tovornjaka ukradel mobilni telefon, tablični računalnik in denar. Konec septembra naj bi v enem od gostinskih lokalov znova izkoristil krajšo odsotnost osebja in ukradel tablični računalnik.

V začetku oktobra naj bi 35-letnik na enem izmed parkirnih prostorov vlomil v kabino tovornjaka ter ukradel torbico z denarjem in dokumenti. Konec istega meseca naj bi iz odklenjenega avtomobila ukradel denarnico z dokumenti in plačilnimi karticami, s katerimi je pozneje opravil več nakupov. V začetku novembra naj bi v enem od gostinskih lokalov gostu ukradel denarnico z denarjem in dokumenti.

V vseh omenjenih primerih so policisti opravili oglede, zbrali obvestila in z intenzivno policijsko preiskavo ugotovili, da je kazniva dejanja zagrešil 35-letnik iz Novega mesta, ki so ga sicer v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

Policisti preiskavo 35-letnika nadaljujejo, saj sumijo, da je storil še več kaznivih dejanj tatvin in vlomov na območju Novega mesta.

M. K.