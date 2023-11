Sašo Udovič: Status nogometa v Sloveniji se je v tisti noči spremenil

17.11.2023 | 11:00

Sašo Udovič je danes športni direktor novomeškega nogometnega kluba Krka. Slika je sicer arhivska, izpred nekaj let. (arhiv DL)

Novo mesto - Slovensko nogometno reprezentanco danes zvečer v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo čaka obračun z Danci. Z morebitno zmago bi si Slovenija krog pred koncem kvalifikacij že zagotovila pot v Nemčijo, kjer bo prihodnje leto potekalo evropsko prvenstvo. Prav danes pa mineva 24 let, ko so slovenski nogometaši v dodatnih kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v zasneženem Kijevu spisali prvo nogometno pravljico. Član čete Srečka Katanca, ki je dobila prvo tekmo za Bežigradom 2:1, v Ukrajini pa igrala 1:1, je bil tudi Sašo Udovič, danes športni direktor novomeškega nogometnega kluba Krka.

»To, kar nam je takrat uspelo, je nepozabno. Vesel sem, da sem bil takrat eden od akterjev te slovenske pravljice. Spominjam se, da ko smo se pozno zvečer vračali proti Brniku, sta nama pilota dejala, da je spodaj norišnica. Nismo jima verjeli, kdo pa se bo pozno ponoči, ko je močno naletaval sneg, podal proti Brniku. Pričakovali smo 50, morda 100 ljudi. A ko smo pristajali, smo videli, da so ceste proti Brniku polne avtomobilov. V evforiji so nekateri kar vdrli na pisto, tako da sta imela pilota težave pri pristajanju. Na Brniku nas je pričakalo pet ali šest tisoč ljudi. To je bilo noro vzdušje,« se spominja Udovič.

Takrat so le redki verjeli, da se lahko majhna Slovenija uvrsti na evropsko prvenstvo. »Po našem uspehu se je dvomilijonski narod znašel v deliriju. Status nogometa v Sloveniji se je v tisti noči spremenil. Na igrišču smo naredili nekaj, kar ni nihče pričakoval in narod je odreagiral. Tudi kasneje nas je na evropskem prvenstvu bodrilo 12.000 Slovencev. Nepozabno, res,« pravi Udovič.

Ta zgodovinski uspeh jih je med sabo za vedno povezal in še danes se s soigralci z veseljem spomnijo tistih nepozabnih trenutkov. »Ves trud, vse težave, ki smo jih imeli, so bile takrat z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo poplačane. Upam, da bodo to doživeli tudi fantje, ki so danes v reprezentanci. Iz srca jim privoščim, da vse to, kar smo mi doživeli, doživijo tudi sami,« še dodaja Udovič.

R. N.