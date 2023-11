FOTO: Pri 35-letniku odkrili konopljo in prostore za njeno gojenje

17.11.2023 | 12:15

Zasežena droga (Foto: PP Brežice)

Brežiški policisti so v hišni preiskavi pri 35-letniku iz okolice Brežic včeraj zasegli več rastlin konoplje, njenih posušenih delcev in snov, za katero sumijo, da gre za hašiš. V gospodarskem objektu so našli tudi tri prirejene in opremljene prostore za gojenje prepovedane konoplje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Prepovedano drogo so policisti poslali v analizo, zasegli so tudi opremo, ki jo je 35-letnik uporabljal za gojenje. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Ukradli golfa

S parkirnega prostora v Semiču je nekdo ukradel osebni avtomobil Volkswagen golf variant, bele barve, letnik 2018, registrskih oznak NM CZ 038.

Povzročitelj nesreče z dvema promiloma alkohola

Nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Gornjem Lenartu. Opravili so ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 34-letni voznik, ki je pripeljal po lokalni cesti in zaradi prevelike hitrosti v križišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko regionalne ceste in trčil v avtomobil 48-letnega voznika, ki je pripeljal iz smeri Brežic. Po trčenju je avtomobil povzročitelja odbilo še v prometno signalizacijo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je bil 34-letni povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel miligram alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Brez vozniške z otrokom v kripi

Policisti so na območju Dolenjega Podboršta pri Trebnjem okoli 14.30 kontrolirali voznika osebnega avtomobila Citroen saxo. 22-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je prevažal otroka, ki ni bil ustrezno zavarovan z zadrževalnim sistemom. Avtomobil, za katerega ni bil opravljen obvezni tehnični pregled, so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Žejno, Nova vas pri Mokricah, Podvinje) prijeli 42 državljanov Afganistana, 13 Maroka, devet Sirije, sedem Turčije, tri državljane Malija in Nepala, dva državljana Sierra Leoneja in po enega državljana Pakistana, Gane, Senegala, Konga, Kameruna in Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 228 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nimata veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu, nasilništva, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.