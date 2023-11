Rudi Stopar je častni občan

Letošnji sevniški nagrajenci z županom v svoji sredi (Foto: Pavel Perc)

Slavnostni govornik Stanislav Hočevar

Zahvala Rudija Stoparja

Stanislav Hočevar

Sevnica - Grb občine PGD Loka – Zlati plaketi Antonu Štihu in AK Sevnica, srebrne pa Stanku Liscu, Zdravku Remarju in Sinju Jezerniku – Slavnostni govornik upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku je sevniški župan Srečko Ocvirk v športnem domu pred številni uglednimi gosti, tudi župani sosednjih občin, zaslužnim občanom podelil letošnja občinska priznanja.

Župan se je zahvalil vsem, ki so nadpovprečno prispevali h kakovosti življenja v občini in k njeni večji prepoznavnosti, tudi v širšem okolju. V svojem govoru je pregledal dosežke občine v preteklem letu in poudaril pomen povezovalnosti pri projektih za nadaljnji uspešen razvoj občine.

Srebrne plakete Občine Sevnica so prejeli: Stanko Lisec za srčno soustvarjanje družbenega in družabnega življenja v svojem domačem kraju Lukovcu, v katerem že 23 let vodi Kulturno-športno društvo, in v lokalni skupnosti; Zdravko Remar z Velikega Cirnika za izjemen prispevek k prepoznavnosti domačega kraja in sevniške občine; Sinjo Jezernik za edinstven prispevek k razvoju kulture in bogato gledališko ustvarjanje. Zlato plaketo Občine Sevnica sta prejela Anton Štih za izjemno predanost domačem kraju Kamenica in raznoliko soustvarjanje družbenega življenja ter Atletski klub Sevnica za pomemben prispevek k razvoju športa in promociji aktivnega načina življenja v lokalni skupnosti. Grb občine je za negovanje dolgoletne tradicije gasilstva, učinkovito varovanje ljudi in premoženja ter za zavzeto soustvarjanje življenja v domačem kraju prejelo PGD Loka pri Zidanem Mostu, ki praznuje častitljivo 140-letnico uspešnega delovanja. Za edinstven prispevek k razvoju kulturne krajine občine, večplastno in vsestransko ustvarjalnost ter za izjemen prispevek k prepoznavnosti sevniške občine je naziv častni občan Občine Sevnica prejel Rudi Stopar (več o njem v Portretu tedna na zadnji strani Dolenjskega lista).

Slabo uro pred osrednjo slovesnostjo so k prazničnemu vzdušju prispevali večerni promenadni nastop Godbe Sevnica, Godbe Blanški vinogradniki in nastop mažoret Društva Trg Sevnica pred športnim domom. Slavnostni govornik Stanislav Hočevar, upokojeni beograjski nadškof in metropolit, ni pozabil na svoje sevniške korenine, v govoru pa je simbolno in poetično povezal tudi sevniški grb z lipo, z gradom in z reko Savo ter odprl nekaj poglobljenih filozofskih spraševanj, tudi o slovenskem narodu.

»Naš narod je skozi zgodovino preveč samo izgubljal in bil preveč odprt samo za negativno prilagajanje drugim, kar docela hitro v našo miselnost vnaša tudi avtodestruktivnost, namesto želje po spravi, lažno tekmovalnost in medsebojno sprtost,« je dejal in končal: »V iskreni želji, da bi vaša tako pomenljiva skupnost na tej dominantni poziciji povezovanja med severom in jugom, vzhodom in zahodom služila kot močna nosilka vsestransko prebujenega življenja, vam še enkrat iz srca čestitam za praznik občine s tisto starodavno modrostjo: Naj sevniška občina živi, naj bogato cveti, vztrajno raste in na lipi naše izrazite identitete prinaša najbolj žlahtne cvetove in plodove.«

Kulturni program so prijetno popestrili pred letom dni ustanovljeni Big Band Sevnica s solistko Saro Praznik in Plesno društvo Imani Brežice. Prireditev sta povezovala Annemarie Culetto in Ciril Dolinšek.

