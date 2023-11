25. Slovenski festival vin - priznanji tudi Prusu na Krmačino

17.11.2023 | 08:50

Zmagovalci z ocenjevanja (z leve proti desni): Tihomir Kovačič, direktor Slovenskega festivala vin, Boštjan Protner, Hiša Joannes Protner (bela mirna), Radgonske Gorice (peneča bela), prof. dr. Tatjana Košmerl (vodja ocenjevalne komisije), Vinska klet Prus (rdeča mirna in bela z ostankom sladkorja) (Foto: Slovenski festival vin)

Ljubljana/Krmačina - V ljubljanskem Cankarjevem domu je vrata včeraj odprl 25. Slovenski festival vin, na katerem se letos predstavlja več kot 120 vinarjev in kulinarikov. Še danes bodo v okviru festivala potekale vodene delavnice in degustacije več kot 550 vinskih vzorcev, razglasili pa so tudi zmagovalce strokovnega ocenjevanja vin.

Na dvodnevnem dogodku se predstavljajo vinarji iz vseh vinorodnih okolišev Slovenije, obiskovalci pa imajo možnost okusiti tudi tuja vina, in sicer iz Avstrije, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Italije, Katalonije in Srbije.

Novost letošnjega festivala je predstavitev mednarodnega projekta Digital Wine Tasting, sofinanciranega s programom Erasmus+, ki so ga ustvarjalci skupaj s partnerji iz Italije, Španije, Portugalske, Cipra, Švice in Nizozemske razvili v spletno izobraževanje za organizacijo degustacije vina na daljavo. Seminar bo potekal v petek, organiziral pa ga bo Biotehniški izobraževalni center Ljubljana.

Strokovno ocenjevanje za najbolje ocenjena vina festivala je potekalo v začetku novembra. Sedemčlanski strokovni komisiji je ocenila 147 vzorcev, kar je 37 več kot lani. Med vsemi prispelimi vzorci je komisija ocenila 20 penečih belih vin visoke kakovosti, tri peneča rose vina, 61 belih suhih mirnih, 11 belih mirnih z ostankom sladkorja, dva vzorca rdečkastih vin ter 46 vzorcev mirnih rdečih.

Zmagovalna vina letošnjega strokovnega ocenjevanja vin so razglasili v okviru včerajšnjega odprtja festivala. V kategorijah bela mirna vina z ostankom sladkorja in rdeča mirna vina je slavila Vinska klet Prus s Krmačine (BELA MIRNA VINA Z OSTANKOM SLADKORJA: RUMENI MUŠKAT IZBOR, 2020; RDEČE MIRNO VINO: SVETOVNO VINO, 2017). Najbolje ocenjeno belo mirno vino je pripadalo Hiši Joannes Protner, najbolje ocenjeno peneče belo vino pa Radgonskim Goricam.

STA; M. K.