ACH Volley brez težav odpravil Krko

17.11.2023 | 08:00

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi 9. kroga 1. DOL za moške v Novem mestu pričakovano premagali Krko s 3:0 (14, 19, 15).

* Dvorana Marof, gledalcev 200.

* Krka: Jarvis 3 (1 blok), Medved, G. Erpič, Kocjančič, Kosmina 5, Bregar 10, Verdinek, Kožar, Pulko, U. Erpič 1 (1 blok), Lindič 2, Kern, M. Rojnik 5 (1 as, 1 blok), Jakše.

* ACH Volley: Mejal, Jo. Kržič 1 (1 blok), Šket 6 (1 as), Najdič 2 (1 as, 1 blok), Marovt, Šen 2, Koncilja 7 (1 as, 1 blok), Kovačič, Gjorgiev 13 (4 ase), Sešek 1, Pokeršnik 7, Videčnik 12 (4 ase, 3 bloke).

Odbojkarji ACH Volleyja so uspešno opravili generalko pred sredino prvo tekmo lige prvakov proti poljskemu Asseco Resovii Rzeszovu. Tekmec, novomeška Krka, v državnem prvenstvu seveda ni bil tako zahteven, kot bodo v Tivoliju Poljaki, so pa lahko Ljubljančani opravili dobro ogrevanje za sredino tekmo. Novomeščani, ki so se med tednom okrepili s kanadskim sprejemalcem Jaredom Jarvisom, temnopolti napadalec je sicer takoj stopil na igrišče, a proti serijskim prvakom svoji ekipi ni mogel pomagati, jim niso bili kos.

Tekma ni imela nobene primesi dramatičnosti, gosti so ves čas nadzorovali stanje na igrišču in rezultat, domači so bili v prednosti le v prvi polovici drugega niza, ko so vodili tudi za tri točke. Trenerja Radovana Gačiča lahko veseli igra povratnika po zdravstvenih težavah Matica Videčnika, ki je dosegel 12 točk, štiri z asi in tri z bloki. Še točko več je za prvake prispeval Nikola Gjorgiev, v statistiko je vpisal tri ase, prav servisi ljubljanske ekipe pa so bili tisti element, zaradi katerega domači niso imeli nikakršnih možnosti za presenečenje.

Erazem Jakše, Krka: "Nisem povsem zadovoljen z današnjo predstavo. Menim, da bi Ljubljančanom lahko tudi odščipnili kakšen niz, a bi za to morali pokazati boljšo igro, takšno, ki jo znamo, a nam to danes ni uspelo. Za to nam je manjkal predvsem boljši sprejem, posledično pa nismo uspeli razviti dobre napadalne igre, ki jo vsekakor potrebuješ, če se želiš kosati z ekipo, kot je ACH Volley."

Danijel Koncilja, ACH Volley Ljubljana: "Danes smo pozornost lahko povsem usmerili v svojo igro, po tekmi pa hitro preklopili na tekmo, ki nas čaka, saj nas čaka težko gostovanje v Italiji v sklopu lige prvakov. Pomembno je bilo, da se vrnemo v tekmovalni ritem. Smo pa zadovoljni s hitro zmago v treh nizih, saj smo nekako pričakovali malo boljši odpor Krke, a kot rečeno, se v Ljubljano vračamo zadovoljni."

Krka bo prihodnjo sredo doma gostila Hišo na kolesih Triglav iz Kranja.

Tekma bo ob 20. uri.

STA; M. K.

