V Metliki odprli prizidek k zdravstvenemu domu

17.11.2023 | 10:20

Foto: Občina Metlika

Metlika - V Metliki so včeraj odprli nov prizidek k tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. V njem so urediti dodatnih šest ambulant splošne in družinske medicine, zdravstvenega varstva predšolskih otrok in mladine ter žensk. Gre za pomembno naložbo v občini, s katero pridobivajo prijaznejše prostore in višjo kakovost zdravstvenega varstva, pravi metliška županja.

Prizidek po besedah metliške županje Martine Legan Janžekovič prinaša novih 464 kvadratnih metrov prostorov, ki bodo prijaznejši tako za paciente kot za zaposlene. "Gre za pomembno pridobitev v občini, ki bo pripomogla k dvigu zdravstvenega varstva in prijaznejšemu življenjskemu okolju občanov," je povedala.

Projekt je stal nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, od česar je ministrstvo za zdravje prispevalo nekaj manj kot 600.000 evrov, nekaj več kot 110.000 evrov so dobili od Eko sklada, preostalo pa sta, vsaka polovico, prispevala občina in zdravstveni dom.

Pogodbo za gradnjo so z izvajalcem BGP gradnje podpisali avgusta lani. Gradbena dela so stekla dva meseca pozneje, končana pa so bila julija letos. Istočasno so izvedli še hidroizolacijo dela stavbe, sanirali del kletnih prostorov, obnovili kotlovnico in namestili novo toplotno črpalko. Prenovili so tudi vhodno avlo.

Po besedah direktorice zdravstvenega doma Duške Vukšinič vlaganja v prenovo stavbe zdravstvenega doma s tem še niso zaključena. V prihodnje nameravajo tako med drugim obnoviti še del prostorov, načrtujejo tudi izgradnjo sončne elektrarne.

Večjih težav s kadrom v zdravstvenem domu po besedah direktorice za zdaj nimajo, se pa zavedajo, da se lahko to hitro spremeni. Še vedno omogočajo tudi nove opredelitve pacientov. Te so mogoče pri zdravnici družinske medicine in na pediatriji.

STA; M. K.

