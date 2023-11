Za neposredne spodbude podjetnikom 140.000 evrov

16.11.2023 | 18:30

Župan s podjetniki

Brežice - V Brežicah so za neposredne spodbude podjetništvu letos namenili skupaj 140.000 evrov, prejelo jih je nekaj več kot 50 prosilcev. Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov podjetnikov znaša dobrih 13 odstotkov, so povedali v sredo na predstavitvi izida razpisa za pospeševanja razvoja podjetništva v občini.

Gre za podporo podjetjem oz. za sofinanciranje začetnih naložb, za predstavitve na sejmih z inovativnimi izdelki in storitvami ter za sofinanciranje najemnin v brežiškem starem mestnem jedru, so pojasnili na brežiški občini.

Pri sofinanciranje začetnih naložb je najvišji znesek dodeljene podpore znašal nekaj manj kot 5400 evrov. Skupna vrednost prijavljenih naložb je skupaj z davkom dosegla 2,3 milijone evrov. Upravičenih stroškov je bilo za dober milijon evrov.

Kot je ob podelitvi sofinancerskih pogodb povedal brežiški župan Ivan Molan, se na občini zavedajo, da gospodarstvo in podjetniki tvorijo pomemben steber razvoja in ohranjanja stabilnosti v občini. Občina zato s svojim delovanjem in z ukrepi ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva.

Poleg neposrednih finančnih spodbud zagotavlja tudi proračunska sredstva za razvojne ukrepe. Navedli so širitev obrtne cone Dobova, prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam z občinskim prostorskim načrtom in delovanje podjetniškega centra. Občina je tudi za subvencijo poračuna vodarine za lani podjetja dodatno podprla s skupaj nekaj več kot 12.000 evri.

Center za podjetništvo in turizem Brežice, ki deluje v okviru Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, sicer skrbi za promocijo in spodbujanje podjetništva v občini in širšem Posavju.

Letos je pripravil tradicionalne dneve podjetniških priložnosti, karierni sejem s podjetniškimi delavnicami ter Podjetniški krog z Matijo Goljarjem. Na regijski ravni pa s konzorcijskim partnerjem, Centrom za podjetništvo in turizem Krško, skrbi za dejavnosti projekta JR Podporno okolje 2023, ki ga sofinancirajo evropski sklad za regionalni razvoj, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter javna agencija Spirit Slovenija. Gre za promocijo, informiranje in podjetniško mentoriranje.

V občini Brežice je podjetništvo med drugim razvito na področjih drobne obrti, turizma, gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, obdelave kovin in energetike. Po podatkih Ajpesa v občini deluje pet delniških družb, 670 družb z omejeno odgovornostjo in nekaj več kot 1150 samostojnih podjetnikov, so še sporočili z brežiške občine.

M. K.

