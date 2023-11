Spodbujali k pretepu in grozili

16.11.2023 | 12:30

Pijanega 18-letnika so morali policisti vkleniti. (Simbolna slika; arhiv DL)

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o nedostojnem vedenju štirih mladostnikov, ki naj bi v Brežicah nadlegovali občane, jih spodbujali k pretepu in jim grozili. Takoj so se odzvali in na kraju izsledili štiri kršitelje, stare med 16 in 18 let. Ugotovili so identiteto in 18-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola in je nadaljeval z nedostojnim vedenjem, zaradi kršitve izdali plačilni nalog. Kasneje je 18-letnik v eni izmed prodajaln ponovno kršil javni red in mir in grozil. Policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi groženj osebju prodajalne in groženj policistom bodo zoper njega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Na Topliški cesti v Novem mestu je v noči na sredo nekdo vlomil v parkomat in povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na Koštialovi ulici v Novem mestu je v isti noči neznanec vlomil v pomožni objekt in ukradel orodje ter steklenico z alkoholno pijačo.

Na dvorišču stanovanjske hiše v Črnomlju je okoli 18. ure nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke in iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil denarnico z dokumenti, denarjem in bančnimi karticami. Nato je z bančnimi karticami opravil dvige gotovine na dveh bankomatih.

V Strelacu na območju Šmarjeških Toplic so v noči na sredo neznanci z ograjenega pašnika ukradli okoli 50 piščancev. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.300 evrov.

Poškodovana voznica

V sredo nekaj po 7. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v naselju Sejenice. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 67-letni voznik, ki je v križišču zaradi neupoštevanja pravila srečanja trčil v avtomobil 38-letne voznice. Lažje poškodovana voznica je potrebovala zdravniško pomoč. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vozil pod vplivom kokaina in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je bil pozitiven na drogo kokain. Opravljanje strokovnega pregleda je kršitelj odklonil. Zaradi kršitev so mu zasegli avtomobil in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Tokrat dva tihotapca

Nekaj pred 12. uro so policisti na Biču kontrolirali voznika kombija VW transporter beloruskih registrskih oznak. 35-letni državljan Litve je prevažal deset državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Na Čatežu ob Savi so okoli 22.30 ustavili kombi Iveco daily romunskih registrskih oznak. 25-letni državljan Moldavije je prevažal 18 državljanov Turčije.

Državljanoma Litve in Moldavije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli kombija. S kazenskima ovadbama ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Obrežje, Mihalovec, Kapele) prijeli 19 državljanov Afganistana, 12 iz Maroka, devet Bangladeša, osem Rusije, šest Nepala, pet Indije, štiri Pakistana, tri Sirije, po dva državljana Ugande, Turčije in Gambije in po enega državljana Burundija, Sierra Leoneja in Komorija. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Žuniči, Kočevje, Drenovec) so izsledili 16 državljanov Maroka, dva državljana Burundija in državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 90. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 243 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima vozniškega dovoljenja in je odklonil opravljanje strokovnega pregleda. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požara, sprožitve signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

