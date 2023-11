FOTO: V podjetju gorela elektro omarica; delovni stroj v potoku

16.11.2023 | 07:00

Elektro omarica, ki so jo gasili zaposleni in gasilci. (Foto: PGD Mirna)

Sinoči ob 21.28 je v ulici Cesta na Gradec v Mirni v proizvodnem objektu gorela elektro omarica. Še pred prihodom gasilcev so ogenj pogasili zaposleni. Gasilci PGD Mirna so opravili pregled s termovizijsko kamero. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec elektro podjetja.

Delovni stroj v potoku

Ob 11.30 so na Florjanski ulici v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom izvlekli delovni stroj iz potoka.

Odprli vrata bloka

Ob 20.23 so na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH, na izvodu GRIČ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA PRI DRAŠIČIH;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 1;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU 1996;

- od 9:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE 1953;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRONOG, nizkonapetostno omrežje Deu gostilna in Deu bencinski servis.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Malo Mraševo, nizkonapetostno omrežje – Križaj med 9:00 in 12:00 uro; na območju TP Veliko Mraševo pri cesti, nizkonapetostno omrežje – Lovski dom med 12:30 in 14:00 uro; področju Brežice z okolico na območju TP Gaberje, nizkonapetostno omrežje – Gaberje Kopnič med 8:00 in 14:00 uro; področju Sevnica z okolico na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje – Čampa pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.