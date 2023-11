FOTO: Pristalo Natovo letalo – leteče radarsko središče

16.11.2023 | 08:00

Tovrstno letalo je v Sloveniji pristalo prvič.

Maurizio Maggio (za govornico levo) se je zahvalil za gostoljubje 15. polku vojaškega letalstva, v imenu katerega je o konferenci in včerajšnjem obisku letala kratko spregovoril njegov poveljnik Janez Gaube.

Pilotska kabina

Sistem za nadzor iz letala zaznava cilje, oddaljene več kot sto kilometrov. (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Slovenska vojska in Združeno poveljstvo letalskih sil Nata v Evropi sta včeraj na letališču v Cerkljah ob Krki predstavila letalo za zgodnje opozarjanje in kontrolo iz zraka AWACS (Airborne Warning and Control System).

Letalo je prispelo v Slovenijo med četrtletno konferenco, ki poteka na letališču Cerklje ob Krki, na kateri predstavniki celotnega Natovega zavezniškega operativnega poveljstva načrtujejo dejavnosti, povezane z nadzorom iz zraka.

Natovo letalo AWACS lahko s svojim radarjem dolgega dosega zazna cilje v zraku in na površju, oddaljene več kot sto kilometrov, in tako pridobljene podatke posreduje različnim uporabnikom v Natovem sestavu.

Nato je po ruskem napadu na Ukrajino okrepil svojo zračno prisotnost v vzhodnem delu zavezništva. Od februarja 2022 so Natova letala AWACS več kot stokrat patruljirala nad vzhodno in severno Evropo zaradi spremljanja ruskih zračnih premikov,

Letalo, ki je včeraj pristalo v Cerkljah ob Krki, sestavlja floto 14 nadzornih letal Nata, ki je stacionirana v Geilenkirchnu v Nemčiji.

V Cerkljah ob Krki poteka, kot rečeno, četrtletna načrtovalna konferenca v zvezi z nadzorom iz zraka. »Naša letalska baza s tem dokazuje, da je pripravljena na izvedbo takih velikih delovnih srečanj,« je dejal poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Janez Gaube. 15. polku vojaškega letalstva se je za gostoljubje ob izvedbi omenjene konference zahvalil poveljnik operativne enote AWACS polkovnik Maurizio Maggio.

Ob včerajšnjem pristanku letala na cerkljanskem letališču je 15. polku vojaškega letalstva posadka letala v zahvalo za dobrodošlico izročila darilo, maketo letala AWACS.

M. L.

