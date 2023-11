Zobozdravstvo v Šentjerneju: Pripada jim nov zobozdravnik

16.11.2023 | 11:00

Na seji (od leve proti desni): novozaposlena Katja Franc, višja svetovalka za pravne zadeve, Tanja Brate iz občinske uprave in župan Jože Simončič (Foto: L. M.)

Šentjernej - V šentjernejski občini upajo, da bodo kmalu prišli do novega zobozdravnika. V državi namreč obstaja možnost širitve zdravstvenih oz. zobozdravstvenih programov v posameznih občinah letos in podatki državne zdravstvene blagajne so pokazali na podpovprečno preskrbljenost z zobozdravstvenimi programi v občini Šentjernej.

V Šentjerneju bi radi širili zobozdravstveno dejavnost, saj so podpovprečno preskrbljeni s temi programi – ZD NM nima kadra – Razpis je že objavljen, novega zobozdravnika bo plačevala država

L. Markelj