Je Jesúsa prevažala novomeška katrca?

16.11.2023 | 10:30

Jesús Carrasco

Gogina umetniška rezidenca te dni gosti enega svojih najuglednejših gostov do zdaj, španskega pisatelja Jesúsa Carrasca, enega najvidnejših predstavnikov sodobne španske literature. Pogovor z njim bo v Knjigarni Goga v Novem mestu jutri, v petek, ob 20. uri. Z njim se bo pogovarjala Jedrt Jež Furlan.

Oktobra je prav pri Gogi izšel prevod njegovega tretjega romana Pelji me domov. Pri tej novomeški založbi sta izšla tudi njegova prejšnja dva romana. Roman Na prostem, po katerem je režiser Benito Zambrano posnel film, ki smo ga lahko videli tudi na RTV Slovenija, so v Madridu razglasili za knjigo leta po izboru knjigotržcev, za roman Zemlja, po kateri stopamo pa je leta 2016 prejel evropsko nagrado za literaturo. Ob izidu romana Pelji me domov je Carrasco Novo mesto obiskal že drugič, kar je vsekakor dober razlog in priložnost za pogovor z njim, saj je zgodba na določen način posredno povezana tudi z Novim mestom, saj v njem nastopa tudi katrca, avtomobil glavnega junaka romana Juana.

Kako je vaš tokratni roman povezan z Novim mestom?

»Del romana Pelji me domov sem napisal v Novem mestu. Začel sem ga sicer pisati že veliko prej, ko sem tri leta živel na Škotskem, a s tistim, kar sem tam napisal, nisem bil zadovoljen. Ko sem bil prvič na rezidenci v Novem mestu, pa mi je zgodba stekla.«

Je bil Juanov renault 4 narejen v Novem mestu? Ste kdaj tudi sami vozili tak avtomobil?

»Nisem vedel, da imate v Novem mestu Renaultovo tovarno. Torej bi lahko bil narejen v Novem mestu. Renault 4 je bil tudi naš družinski avtomobil, z njim sem se naučil voziti. Mislim, da ga je oče kupil leta 1976.«

V prvih dveh romanih ste družbenokritični, posredno ali neposredno se ukvarjate z družbenimi pojavi, v tretjem pa se osredinjate na družinske in medgeneracijske odnose. Kaj vas je spodbudilo k temu?

»Po prvih dveh romanih, ki sem ju pisal precej dolgo časa, sem se odločil, da bi pisal o nečem, kar mi je bližje in lažje, vsaj na videz. O življenju v družini imam izkušnje. Skoraj vsi jih imamo. Napisal sem zelo osebno in obenem zelo univerzalno zgodbo, ki se dotakne vsakogar ...

Celoten pogovor s španskim pisateljem Jesúsom Carrascom lahko preberete v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Igor Vidmar