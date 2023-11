Breakdance v mestu

15.11.2023 | 17:20

Alife, zmagovalka med dekleti (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Breakdance je plesna zvrst, ki se je pojavila v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja na ulicah Bronxa, hitro se je razširila po svetu in prišla tudi v Slovenijo. To plesno zvrst gojijo tudi v novomeškem Plesnem centru Dolenjske, kjer so v soboto pripravili mednarodno tekmovanje PCD Move 2023, na katerem so v petih kategorijah nastopili tekmovalci iz Slovenije, Ukrajine, Italije, Hrvaške in Srbije.

Jonson

Kar osemdeset se jih je zbralo in dvesto gledalcev, ki so imeli kaj videti. Med začetniki je zmagal Tarzan, v kategoriji od 5. do 12. leta Viktor, od 13. do 16. leta Ukrajinec Jonson pred Jeretom in Dadom, med dekleti Alife pred Indi in Elmo, tekmo 2 na 2 pa je dobil par Yugoslavian bboys pred paroma Box Borson in Straw hat.

I. V.

