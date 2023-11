Nov leseni most čez Krko na Borštu odprt za promet

15.11.2023 | 14:15

Fotografije: Občina Brežice

Boršt - Župan Občine Brežice Ivan Molan je s predsednikom Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjanom Kodričem in predstavniki izvajalca podjetja Rafael Sevnica ter sodelavci prisostvoval tehničnemu prevzemu novega lesenega mostu na Borštu in prenovljenega odseka ceste. Vrednost pogodbenih del znaša 1,25 milijona evrov. Dela so obsegala celovito rekonstrukcijo vozišča (dolžine 84 m) in obnovo oz. izgradnjo novega lesenega mostu (80 m) čez reko Krko. Dela so bila končana skoraj mesec dni pred pogodbenim rokom, so sporočili z občine.

Občina je sprejela odločitev, da most kljub temu, da nima statusa spomenika kulturnega pomena, ostane lesen in ohrani tradicionalni izgled. Prizadevanja za nov most so trajala kar nekaj časa, na občini je intenzivno potekala priprava dokumentacije in iskanje virov, most je sofinanciralo Ministrstvo za obrambo v višini 700.000 evrov.

»Pred letom dni se je most zaradi visoke vode začel sesedati, danes pa imamo že nov most,« je povedal predsednik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, ki je skupaj z vaščani nove pridobitve zelo vesel. Most je simbol vasi in vsi so ponosni nanj, je dejal Kodrič.

Silvester Lopatič, vaščan Boršta, je budno spremljal gradnjo mostu, saj je bil njegov oče leta 1939 med tistimi, ki so zgradili prvi most na tem mestu. »Ta je že četrti po vrsti,« je dejal Lopatič, »ker ostali žal niso bili prav grajeni, ta pa je. Most je veliko pomenil našim prednikom, ki so imeli preko reke vinograde in gozdove. Krajani pa smo komaj čakali, da se most odpre, saj je velika pridobitev za kraj.«

Za podjetje Rafael d.o.o. je to že tretji most, ki so ga obnovili v občini Brežice, in drugi leseni most na reki Krki – obnovili so tudi most v Cerkljah ob Krki.

POTEK DEL

Januarja tega leta je občina objavila javno naročilo za obnovo mostu na Borštu. V marcu 2023 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem in uvedba v delo. Sledila je izdelava projektne dokumentacije in nato odstranitev obstoječega mostu ter gradnja novega.

Izvajalec del je maja začel s pripravljalnimi deli in v juniju z rušenjem obstoječega most. Uredil je dostopno pot v strugi reke za porušitev mostu in kasneje za zabijanje pilotov za novi most. V strugi reke so bile postavljene obvestilne table za prepoved plovbe na področju gradbišča zaradi zagotavljanja varnosti. 9. oktobra je izvajalec zaključil z grobimi deli na mostu, dela so se nadaljevala z razširitvijo cestišča na obeh straneh mostu in izvedbo meteorne kanalizacije ter nato s končno ureditvijo struge ob nasipih. Zaključna dela celotne investicije obnove mostu in ceste so bila izvedena do včerajšnjega dne (prometna ureditev, ipd), ko so bila tudi tehnično pregledana.

Arhitekturna zasnova novega mostu je povzeta po mostu v Cerkljah ob Krki, ki je bil obnovljen leta 2021. Višina mostu ter razponi med piloti so povečani, kar naj bi prispevalo k manjšemu nabiranje plavja na mostni konstrukciji ob nastanku visokih voda, večja je tudi varnost mostne konstrukcije in zagotovljena daljša življenjska doba. Poglavitni material za gradnjo mostu je bil les (za izdelavo lesenih nosilnih elementov hrast, za povozni parket mostu globinsko impregniran smrekov les), medtem kot so nosilni elementi prekladne konstrukcije iz jekla, še navajajo v občinskem poročilu.

M. K.