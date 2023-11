Prehitra 23-letnica v drevo; tihotapca ustavil šele stinger

15.11.2023 | 13:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča na območju Drganjih sel. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 23-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano so oskrbeli reševalci in jo odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, danes poročajo s PU Novo mesto.

Motorist poškodovan

Včeraj nekaj pred 9. uro je, kot smo že poročali, v Črnomlju padel motorist. Policisti so ugotovili, da je 58-letni motorist zaradi nepravilnega premika izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na Belokranjski cesti v Novem mestu je v noči na torek nekdo iz odprtega dela tovornega vozila ukradel dva udarna vrtalnika in ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.500 evrov.

V noči na torek je v Kostanjevici na Krki neznanec vlomil v gospodarski objekt in odpeljal motorno kolo KTM EXCEFI 450, kros izvedbe. Z vlomom in tatvino je povzročil za 7.000 evrov škode.

Med 9. 11. in 14. 11. je v Srebrničah nekdo vlomil v poslovne prostore. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Vrhu pri Ljubnu je med 11. 11. in 14. 11. neznanec na dvorišču stanovanjske hiše s treh kmetijskih strojev ukradel kardanske gredi. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Med 12. in 15. uro je v Koroški vasi včeraj nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

V Vitni vasi na območju PP Brežice je med 13. in 15. uro nekdo skozi vhodna vrata poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 300 evrov škode.

V Mirni Peči je med 17.30 in 19.20 neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo. Pregledal je prostore, našel ter ukradel denar. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Ujeli pet tihotapcev in 21 migrantov

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli pet tujcev, vse na območju Obrežja. Odvzeli so jim prostost, jim zasegli vozila in jih bodo s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku.

Nekaj pred 6. uro zjutraj so na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila slovaških registrskih oznak. V njem je Pakistanec prevažal pet Turkov in dva Afganistanca, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Nekaj ur pozneje, ob 13. uri, so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila poljskih registrskih oznak, ki ga je vozil 19-letni Ukrajinec. V avtomobilu je nezakonito prevažal štiri Turke.

Dve uri pozneje so policisti ustavili še voznika osebnega avtomobila poljskih registrskih oznak, ki ga je vozil 23-letni Ukrajinec. Tudi on je nezakonito prevažal štiri Turke.

Zvečer okoli 23. ure so policisti na avtocesti na Obrežju poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila poljskih registrskih oznak, ki pa njihovih znakov ni upošteval. S pospešeno vožnjo je zapeljal naprej, zavil z avtoceste in naprej proti Vihram. Policisti so ga ustavili šele s sredstvom za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger. Prijeli so tako voznika kot sopotnika, oba državljana Turčije. V avtomobilu sta prevažata šest sodržavljanov iz Turčije

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Slovenska vas, Jereslavec) prijeli 27 državljanov Rusije, 14 Afganistana, 12 Maroka, deset Pakistana, osem Turčije, sedem Bangladeša, šest Indije, tri državljane Sierra Leoneja, dva državljana Kitajske in Konga, državljana Kube, Libije in Alžirije. Na območju PP Krško (Črneča vas) so prijeli pet državljanov Afganistana in na območju PP Črnomelj (Stara Lipa) dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 87. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 244 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.