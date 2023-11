Za naložbe več kot tri milijone

15.11.2023 | 08:45

Za ureditev parka pri Kulturnem centru Semič bo potrebnih več kot 1,2 milijona evrov. (Foto: arhiv; U. Novina)

Semič - Člani semiškega občinskega sveta so na zadnji seji v prvi obravnavi z nekaterimi pripombami potrdili predlagani proračun za leto 2024 v višini 7,65 milijona evrov. Od tega zneska je za naložbe načrtovanih 3,12 milijona evrov, kar predstavlja 40 odstotkov vseh odhodkov.

Županja mag. Polona Kambič je izjavila, da se bo občina zadolžila za 850.000 evrov, vendar bo zadolženost na občana še vedno krepko pod slovenskim povprečjem.

Med večjimi načrtovanimi naložbami, za katere so pridobili sofinancerski delež na razpisih, izstopajo trije projekti v prihodnjem letu. Prvi je ureditev parka pri Kulturnem centru Semič, ocenjena na več kot 1,2 milijona evrov, drugi je razširitev PSC Vrtača – vzhodni del (761.000 evrov), tretji pa ureditev kanalizacije v Vavpči vasi in Trati (194.000 evrov). Za manjše naložbe, kot so: preplastitev ceste v naselju Blatnik, izdelava občinskega prostorskega načrta, nakupi zemljišč, obnova vodovodne in cestne infrastrukture ter projekti participativnega proračuna, bo v proračunu zagotovljenih malo manj kot 500.000 evrov.

Javna obravnava predloga proračuna za leto 2024 bo trajala do 24. novembra, sprejetje proračuna v drugem branju pa je načrtovano na decembrski seji.

M. G.