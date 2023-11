Krka nagradila svoje inovatorje

14.11.2023 | 18:00

Z leve: najboljši predlagatelj v letu 2022 Goran Srečnik, eden od predlagateljev najboljše izboljšave Marko Zupančič in predstavnica predlagateljev najbolj inovativne rešitve Dunja Antonijević. (Fotografiji: Krka d.d.)

Plaketo za najboljšo organizacijsko enoto na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2022 je član uprave David Bratož (desno) izročil direktorju Oskrbne verige Bojanu Eraku.

Novo mesto - Novomeška farmacevtska družba Krka je podelila nagrade najboljšim zaposlenim na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2022.

Kot so danes sporočili iz družbe, je nagrado za najboljšega predlagatelja prejel Goran Srečnik, najboljšo izboljšavo so predlagali Stanislav Bahor, Marko Zupančič in Peter Goršin, najboljšo inovativno rešitev pa Dunja Antonijević, Matevž Bevec, Tanja Blatnik, Dušanka Mervar in Maruša Živec. Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti, ki je lani podala največ koristnih predlogov in izboljšav, je bila oskrbna veriga.

Od leta 2003 je sistem množične inovativne dejavnosti Krki prinesel, kot sporočajo iz podjetja, številne inovativne pobude in oprijemljive rezultate, kot so boljša izkoriščenost notranjih virov, poenostavljeni postopki, manjši stroški in učinkovitejša raba energije. Doslej je bilo zabeleženih več kot 9700 koristnih predlogov in izboljšav. Samo v letu 2022 so jih zaposleni predlagali 380. Nagrajenih je bilo 373 zamisli, ki jih je dalo 365 zaposlenih.

IZ OBRAZLOŽITEV

Najboljši na področju množične inovativne dejavnosti v letu 2022

Najboljši predlagatelj v letu 2022 je Goran Srečnik, namestnik vodje Laboratorijske kontrole v Upravljanju kakovosti. S predanim delom ter poznavanjem laboratorijske in računalniške opreme, njenega delovanja in procesov je že večkrat našel optimalne rešitve pri načrtovanju, vodenju in izvajanju analiz. Dal je že vrsto koristnih predlogov, predvsem izboljšav, in sodeloval pri njihovi izvedbi. S svojim znanjem na področju analitike, kakovosti, informatike in računalništva ključno prispeva k optimizaciji in avtomatizaciji laboratorijskih procesov.

Najboljšo izboljšavo v letu 2022 so predlagali Stanislav Bahor, pomočnik vodje delovne enote v Tehnični službi v Proizvodnji učinkovin, Marko Zupančič, samostojni tehnolog v Tehnični službi v Proizvodnji učinkovin, in Peter Goršin, tehnolog v Oddelku proizvodno-prototipnih delavnic v Tehničnih storitvah. Na podlagi lastnega znanja in izkušenj so razvili, skonstruirali in izdelali univerzalno računalniško nadtlačno konzolo ter zanjo kot proizvajalci opreme pridobili tipski certifikat ATEX. Krka je s to izboljšavo povečala zanesljivost in razpoložljivost računalniške opreme ter minimizirala stroške nabave in vzdrževanja, pri čemer je omogočila tudi vse dodatne potrebne funkcionalnosti.

Najboljšo inovativno rešitev v letu 2022 je izvedla skupina sodelavcev iz Marketinga, in sicer Dunja Antonijević, vodja Produktnega marketinga izdelkov brez recepta, Matevž Bevec, vodja skupine projektov iz Digitalnega marketinga, Tanja Blatnik, vodja področja iz Strateškega marketinga, Dušanka Mervar, vodja Digitalnega marketinga, in Maruša Živec, vodja ključnih blagovnih znamk iz Produktnega marketinga izdelkov brez recepta. Gre za Flebi, prvo Krkinino pametno mobilno aplikacijo, ki uporabnikom pomaga oceniti tveganje za nastanek krčnih žil. Temelji na znanstvenih spoznanjih, medicinskih smernicah in umetni inteligenci. S strojnim učenjem analizira vnesene simptome in oceni tveganje za nastanek krčnih žil. Aplikacija uporabniku svetuje ukrepe, hkrati pa ta lahko poročilo izvozi in ga pošlje zdravniku, ki postavi končno diagnozo in predpiše ustrezno zdravljenje.

Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti, ki je v letu 2022 dala največ koristnih predlogov in izboljšav, je bila Oskrbna veriga.

M. K.