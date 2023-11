Pri Sevnici iztiril potniški vlak; z migranti v avtu bežal z 220km/h

14.11.2023 | 10:30

Pri Jelovcu je zaradi skale na železniški progi potniški vlak iztiril tudi julija 2021. Fotografija je tedanja, iz arhiva. (Foto: PGD Sevnica)

Pri Jelovcu v občini Sevnica je včeraj nekaj pred pol sedmo uro zvečer iztiril potniški vlak, potem ko je trčil v večjo skalo, ki se je na tire skotalila z bližnje brežine. Poškodovan ni bil nihče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Ob dogodku sta iztirili prvi dve osi vlaka, ostala vlakovna kompozicija pa je ostala na tirih. Na vlaku v času iztirjenja ni bilo nobenega potnika, progo, ki je sicer enotirna, pa so odprli danes zjutraj, so povedali na Slovenskih železnicah.

Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Na Šmihelski cesti v Novem mestu je med 11. 11. in 13. 11. nekdo vlomil v parkomat. Ničesar ni odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na delovišču v Dolenjem Karteljevem je med 10. 11. in 13. 11. neznanec z delovnega stroja ukradel planirno žlico. Podjetje, ki izvaja dela, je oškodoval za okoli 15.000 evrov.

V Semiču je med 10. 11. in 13. 11. nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel suhomesnate izdelke in kuhinjski pribor. Lastnik ocenjuje, da je škode za 450 evrov.

Z migranti v avtu bežal pred policisti, a se mu je avto pokvaril ...

Sinoči nekaj po 21. uri so policisti med Čatežem ob Savi in Drnovim zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke BMW italijanskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, vozil je s hitrostjo okoli 220 km/h, potem pa na izvozu za Dobruško vas avtomobil zaradi okvare ustavil in peš pobegnil. Na območju Zavinka so pobeglega voznika policisti izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za tihotapca iz Italije, ki je v vozilu prevažal pet državljanov Sirije in državljana Turčije. Državljanu Italije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Brežice, Mostec, Loče, Čatež ob Savi, Mihalovec, Slovenska vas, Bukošek, Kapele) prijeli 30 državljanov Afganistana, 18 Rusije, 15 Maroka, 14 Pakistana, 12 Bangladeša, devet državljanov Nepala in Indije, šest Turčije, dva državljana Konga, državljana Mongolije, Irana, Šrilanke in Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 82. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 241 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

