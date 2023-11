V Prevzgojnem domu Radeče zaključili pilotno izvedbo rehabilitacijskega programa REEDU

14.11.2023 | 09:10

Prevzgojni dom Radeče (foto: R. Ž., arhiv DL)

Radeče - V Prevzgojnem domu Radeče so zaključili pilotno izvedbo rehabilitacijskega evropskega programa REEDU. Program je namenjen razvijanju osnovnih kompetenc mladoletnikov za povratek in aktivno vključitev v socialno in delovno okolje na prostosti, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

Izveden program je v celoti projektno zasnovan in temelji na načelih pozitivne kriminologije ter spoznanjih sistemske teorije. Vsebine so bile povezane z življenjem in izkušnjami mladih, znanje in kompetence, ki so jih razvijali, pa uporabne in prepoznane kot potrebne v vsakdanjem življenju.

Teme, kot so družina, različne kulture, medosebno sporazumevanje, osebna rast, delo, zaslužek in ravnanje z denarjem so bile osnova za načrtovanje projektnih aktivnosti. Vsako izmed desetih srečanj je predstavljalo samostojen projekt, v katerem so mladoletniki prevzeli dejavno vlogo pri razvoju posameznih spretnosti, reševanju problemov, ustvarjanju znanja in grajenju napredka, so poudarili.

Metoda projektnega dela je po navedbah uprave v veliki meri omogočala upoštevanje individualnih interesov mladoletnikov, ob hkratnem sledenju zastavljenim ciljem programa. V polovici delavnic so uporabili metodo, ki spodbuja dialog in razmišljanje, razvija sposobnosti reševanja problemov in ponuja rešitve.

Kot zelo uspešna poteza se je izkazala tudi vključitev vzornikov v program. "Povabili smo tri osebe, ki so preživljale podobno mladost kot udeleženci projekta in so uspešno premagali ovire zasvojenosti in delinkventnosti. Z mladoletniki so delili svoje izkušnje in jim na ta način pomagali pokazati svetlo pot v prihodnost ter jim vliti upanje in pogum za vztrajanje na tej poti. Srečanje je na mladoletnike naredilo močan vtis," so sporočili iz uprave.

Projekt REEDU - Vključujoč pristop k socialni rehabilitaciji in izobraževanju zapornikov je evropski projekt, v katerem so bili razviti inovativni rehabilitacijski programi za mlade prestopnike. V Prevzgojnem domu Radeče je potekal pod okriljem Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Program je sledil temeljnim ciljem in usmeritvam in sicer razvijanje socialnih veščin, aktivnega državljanstva, krepitev vrednot in dviganje samozavesti udeležencev ter vključevanje za posameznega mladoletnika pomembnih odraslih, strokovnih delavcev zavoda in nekaterih vzornikov.

V program je bilo vključenih pet mladoletnikov, ki so radi ustvarjali, všeč jim je bila metoda igranja vlog, sproščenost ter pridobitev novih znanj. Projekta je po oceni uprave potrdil, da so mladi prestopniki specifična ciljna skupina, ki potrebuje posebne pristope k delu.

STA; M. K.