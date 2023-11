Trk, dim in ogenj

14.11.2023 | 07:00

Včeraj ob 15.42 sta v naselju Dolenji Boštanj, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji in do prihoda reševalcev NMP Sevnica tudi poškodovani osebi. Sevniški reševalci so slednjo prepeljali v prostore ZD Sevnica, od koder je bila odpuščena v domačo oskrbo.

Zadimljen avto

Ob 19.51 je na avtocesti v kraju Gmajna, občina Krško, zaradi okvare prišlo do zadimljenja osebnega vozila. Gasilci PGE Krško in GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in opravili preventivni pregled vozila.

Gorelo ob cesti

Ob 20.33 je v ulici Pod Barončevim hribom v Novem mestu gorel prometni znak ob cesti in suho listje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA, na izvodu ŠOLA KARIN;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELČJI VRH, na izvodu VAS SKS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PAKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH, izvod 4. DALJNI VRH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA, izvod 1. PROTI LUKNI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠOLA BRUSNICE 1977.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. DOLE, izvod 3. VELIKE DOLE;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK in TP SREBOTNICA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE, TP RAČJE SELO in TP BLATO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stadion MG med 7. in 7.30 uro in med 10. in 10.30 uro; na območju TP Dvor med 11.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dramlja, nizkonapetostno omrežje – Zavišek med 8. in 12. uro; na področju nadzorinštva Sevnica na območju TP Doropolje, nizkonapetostno omrežje – Lipa med 9. in 14. uro in na območju TP Bojnik, nizkonapetostno omrežje – Čampa med 8. in 14. uro.

M. K.