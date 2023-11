Skupina Gen obsavskim GZ podarila 190.000 € za nakup opreme

14.11.2023 | 12:00

Fotografije: Gen

Krško - Skupina Gen je 19 gasilskim zvezam, ki delujejo v porečju Save, v Krškem včeraj podarila skupaj 190.000 evrov za nakup opreme. Skupina Gen sicer vrsto let tesno sodeluje s posavskimi gasilskimi društvi, s prostovoljnimi gasilci pa delijo vrednote, ki jim omogočajo uresničevanje lastne vizije in poslanstva, so sporočili iz skupine.

Generalni direktor Gen energije Dejan Paravan ob podelitvi donacij dejal, da v skupini cenijo in spoštujejo delo prostovoljnih gasilcev, ki s svojo nesebično pomočjo dan za dnem in predvsem v težkih trenutkih pomagajo varovati ljudi, premoženje in okolje.

Ravno zato so se odločili, da gasilskim zvezam v porečju Save z donacijo pomagajo pri nakupu nove opreme, je pojasnil.

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik pa je ob zahvali za donacijo ocenil, da Skupina Gen tudi tako izkazuje svojo družbeno odgovornost. Izrazil je še prepričanje, da bodo v gasilskih zvezah, ki so ob letošnjih poplavah imele pri opremi in na vozilih veliko škode, donacijo koristno porabili.

Donacijo v znesku po 10.000 evrov so prejele gasilske zveze Kranjske Gore, Jesenic, Bleda in Bohinja, Radovljice ter Naklega. Gasilska zveza Kokra, gasilske zveze Mestne občine Kranj, Medvod, Ljubljane, Dola-Dolskega, Litije, Trbovelj, Zagorja ob Savi, Hrastnika, Laškega, Radeč, Sevnice, Krškega in Brežic.

Ob Savi, ki je vodna vez Skupine Gen, sicer stojijo njihove najpomembnejše zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, Nuklearna elektrarna Krško in hidroelektrarne, so dodali.

V Skupini Gen se tudi zavedajo izzivov, ki jih v okolju povzročajo podnebne spremembe. Zato so ob zanesljivi in varni proizvodnji ter dobavi električne energije njihovo osrednje poslanstvo tudi naložbe v brezogljične vire in zeleni prehod, so še zapisali v omenjeni skupini.

STA; M. K.