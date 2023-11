Umor v Brezju: Kako je pokojnega Sabostjana Kovačiča zadel naboj?

13.11.2023 | 16:00

Na današnjem nadaljevanju glavne obravnave (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na današnjem nadaljevanju glavne obravnave v sojenju Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku (prvega obtožnica bremeni umora in poskusa uboja, drugega pa pomoči pri tem) so na novomeškem okrožnem sodišču zaslišali sodnega izvedenca medicinske stroke Tomaža Zupanca.

Obtožnica jima očita, da sta 3. septembra lani po zabavi v romskem naselju Brezje okoli 22. ure z audijem zapeljala pred seata, v katerem je bil med drugim tudi Sabostjan Kovačič - Bestjan, in ga blokirala. Nato naj bi Pilinger izstopil in začel streljati na seata, po ugotovitvah policije pa je bilo več strelov sproženih tudi iz seata proti audiju. V streljanju je življenje izgubil Kovačič, še trije pa so bili ranjeni. Razlog za to naj bi bilo ljubosumje, saj naj bi si Kovačič po družbenem omrežju dopisoval s Pilingerjevo partnerko.

Izvedenec sodne medicine je danes kot bolj verjetno ocenil, da je Kovačiča usodni naboj v glavo zadel z zadnje leve strani in izstopil na čelu, glede na to, da sta bili razbiti stekli na obeh prvih vratih vozila, vetrobransko steklo pa poškodovano, kar so mu danes na sodišču tudi potrdili. To je bilo veliko presenečenje za vse, saj je do zdaj veljalo prepričanje, da je naboj Kovačiča v glavo zadel s sprednje strani in izstopil na levem delu zatilja, kar je Zupanc tudi opisal v svojem izvedenskem mnenju. Kot je dejal, se naboj, ko po preboju stekla na avtomobilu izgubi stabilnost, giblje nepredvidljivo in povzroča nastanek atipičnih poškodb, kot sta bili v tem primeru.

Ker je pri vsem tem še veliko neznank, denimo možnosti smeri strelov glede na poškodbe na vozilu Seat in položaj obeh poškodovanih (umrlega Sabostjana Kovačiča in ranjenega Demirja Brezarja), je sodišče Zupancu odredilo dopolnitev izvedenskega mnenja ter naročilo še mnenje izvedenca balistične stroke. Senat, ki mu predseduje sodnica Mojca Hode, pa se je tudi odločil, da bo se bo s Pilingerjem, če bo seveda želel sodelovati, pogovoril in mnenje izdelal še izvedenec klinično psihološke stroke.

Naslednja obravnava bo 20. decembra.

