Na Senovem utonil 76-letni domačin; ukradli tono el. vodnikov, pujska in telico

Včeraj zjutraj so, kot smo že poročali, našli mrtvega moškega v potoku na območju Senovega. Policisti so potrdili identiteto in ugotovili, da gre za 76-letnega domačina. Zdravnik je odredil obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti so ob pomoči kriminalističnega tehnika opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin. O ugotovitvah in vzroku smrti bodo seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Na Straški cesti poškodovana dva, eden huje

Tudi o petkovi jutranji prometni nesreči pri novomeški vojašnici, ki je povzročila zastoje po mestu, smo že poročali. Na PU danes dodajajo, da je bil za nesrečo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Prečne proti Bršljinu. Nepravilno je prehiteval kolono vozil in čelno trčil v avtomobil 31-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Po trčenju je vozilo povzročitelja odbilo še v tovorno vozilo, ki ga je vozil 31-letni voznik. Hudo poškodovanega 21-letnika in lažje poškodovanega 31-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Prevrnila se je 19-letnica

V petek okoli 8.30 se je zgodila tudi prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Dolah. 19-letna voznica je zaradi prvelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila. Lažje poškodovano povzročiteljico in prav tako lažje poškodovano 18-letno sopotnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 19-letnici bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

19-letnik pod vplivom alkohola v potok

V petek nekaj pred 23. uro so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Mali Kamen, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal v potok (s fotografijami smo o tem že poročali). Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Napihal in se prevrnil tudi 21-letni voznik

Sinoči nekaj po 22. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Ljubna. Policisti PP Dolenjske Toplice so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah naj bi 21-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v brežino in se večkrat prevrnil. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,31 miligrama alkohola, in dva potnika v njegovem vozilu so se v nesreči lažje poškodovali. 21-letniku bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Mladoletniku zasegli avtomobil, prej večkrat trčil

V noči na soboto so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči na območju Smednika, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v parkiran avto. Takoj so se odzvali in ugotovili, da je mladoletnik z osebnim avtomobila Volkswagen touran najprej vzvratno zapeljal z dvorišča stanovanjske hiše preko travnika in na lokalno cesto, kjer je trčil v stanovanjski objekt in v parkirano vozilo. Nadaljeval je z vožnjo vzvratno in trčil še v kmetijski objekt in še v eno vozilo, ki je bilo parkirano pod nadstreškom. Mladoletnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik pod vplivom kokaina

Med kontrolo prometa v Črnomlju so v noči na nedeljo policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so 25-letnemu vozniku odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina. Vozniku so odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Med postopkom so zavitek z belo snovjo zasegli tudi 30-letnemu potniku v vozilu. Zoper njega bodo po opravljeni analizi zasežene snovi uvedli prekrškovni postopek.

V Dolenjem Kronovem izsilila prednost

Včeraj okoli 12. sta osebna avtomobila trčila v Dolenjem Kronovem. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 42-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 48-letni voznici. Lažje poškodovani 48-letno voznico in potnico v njenem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Obračun z noži?

S PU Ljubljana poročajo, da se je v petek, okoli 21. ure, sprlo več oseb na območju Kočevja. Med sporom je bila ena oseba lažje poškodovana z ostrim predmetom. Spor se je nato nadaljeval še na drugi lokaciji na območju Kočevja, kjer pa po do zdaj znanih podatkih osebe niso bile poškodovane. Policijska preiskava še poteka.

Vlomi in tatvine: pestro

V četrtek zvečer so neznanci v Novem mestu vlomili v ograjen prostor zbirno reciklažnega centra in ukradli okoli 1.000 kg odpadnih električnih vodnikov.

V Šentjoštu je med 9. 11. in 10. 11. nekdo iz hleva odpeljal prašiča. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V petek med 8.30 in 12. uro je v Gornjem Suhorju pri Metliki neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal osebni avtomobil Renault scenic. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi in dokumenti vozila. Črnomaljski policisti so v noči na nedeljo na območju Semiča ukraden avtomobil našli in ga vrnili lastniku. Tatu še iščejo.

V naseljih Brezovica pri Mirni in Križ na območju Trebnjega je v petek popoldne nekdo poskušal vlomiti v dve stanovanjski hiši. Ukradel ni ničesar, z vlomi pa je povzročil za okoli 1.600 evrov škode.

V petek zvečer je v Semiču neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z denarnico in dokumenti, ki jo je oškodovanec odložil pod prednji sedež.

Med 10. 11. in 11. 11. je s pašnika v Prečni na območju Novega mesta nekdo odpeljal telico. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Hinjah je med 1. 11. in 11. 11. nekdo iz lesenega skednja ukradel motokultivator znamke Labin.

V Ručetni vasi je nekdo vlomil v dve počitniški hiši in odnesel plinsko jeklenko, prehrambene izdelke in kuhinjski pribor. Lastnika ocenjujeta, da je škode za okoli 600 evrov.

V okolici Črnomlja je neznanec skozi pritlično okno včeraj vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel blagajno z lovskim orožjem. Policisti storilca še iščejo.

V petek okoli 17. ure so policisti na območju Obrežja kontrolirali voznika kombija čeških registrskih oznak. 52-letni državljan Ukrajine je prevažal deset državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

V soboto dopoldne so na avtocesti na priključku Drnovo ustavili voznika kombija. 19-letni državljan Moldavije je prevažal deset državljanov Turčije.

V noči na nedeljo so policisti na avtocesti pri Čatežu ob Savi ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, z veliko hitrostjo, preko 200 km/h, je nadaljeval z vožnjo, potem pa ustavil avtomobil in pobegnil. Policisti so zavarovali območje in ugotovili, da se v avtomobilu nahaja šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Eno osebo je tihotapec prevažal v prtljažniku, ki je bil zaklenjen. Policisti pobeglega tihotapca še iščejo.

Na območju Čateža ob Savi so sinoči kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes romunskih registrskih oznak. 39-letni državljan Romunije je prevažal štiri državljane Turčije.

Tihotapcem so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 10. 11. in 13. 11. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Sela pri Dobovi, Mostec, Gornji Lenart, Ribnica) prijeli 82 državljanov Afganistana, 58 Rusije, 32 Maroka, 19 Pakistana, 18 Konga, 14 Nepala, 11 Šrilanke, sedem državljanov Mongolije, šest Azerbajdžana, pet državljanov Indije in Sirije, tri državljane Komorija, dva državljana Gane, Kameruna, Bangladeša in Iraka, državljana Kitajske in Gvineje. Na območju PP Črnomelj (Vinica, Drenovec, Žuniči, Učakovci, Sečje selo) so prijeli 25 državljanov Maroka, štiri državljane Afganistana in državljana Jemna in na območju Sevnice dva državljana Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 10. 11. in 13. 11. posredovali v 198. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 608 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gfmotno škodo. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 19. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, groženj, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi utopitev, nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

