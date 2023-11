Krško nuklearko bodo zagnali do konca tedna

13.11.2023 | 17:00

NEK (Foto: Gen)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki od 5. oktobra stoji zaradi popravila po puščanju cevi v primarnem sistemu elektrarne, bo električno energijo spet začela proizvajati konec tega tedna, načrtujejo v Neku. Popravila so zaključena, reaktorska posoda in primarni sistem nuklearke sta spet pripravljena na obratovanje.

V krški nuklearki so minuli teden 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo prestavili nazaj v reaktorsko posodo, kjer poteka jedrska reakcija.

Primarni hladilni krog je prav tako zaprt in ponovno napolnjen z vodo, zagnani sta primarni črpalki, začelo se je segrevanje primarnega sistema, sledil bo zagon reaktorja, so zapisali na spletni strani Neka.

Vnovičen zagon je odvisen od pozitivnega mnenja, ki ga bodo po neodvisnem nadzoru dale pooblaščene organizacije, ki jih bo pooblastila Uprava RS za jedrsko varnost.

V upravljalcu nuklearke načrtujejo, da bo "elektrarna prve kilovatne ure električne energije proizvedla konec tedna".

Omenjena uprava je sicer po zagotovilih Neka že potrdila, da je osebje nuklearke izvedlo vse potrebne in pričakovane ukrepe ter da je s tem objekt izpolnil predpogoje za varno obratovanje.

Po ugotovitvi puščanja na cevovodu ene od linij priključnega sistema primarnega sistema, ki je v začetku oktobra povzročila preventivno zaustavitev elektrarne, so se v Neku odločili v celoti zamenjati segment cevovoda - od priključitve na reaktorsko posodo do prvega ventila. Hkrati so za varno dolgoročno in čimprejšnje ponovno obratovanje v enakem obsegu zamenjali tudi cevovod na drugi liniji sistema, ki obkroža osrednji del reaktorja.

V Neku pravijo, da so že začeli sklepati tudi pogodbe za raziskave, ki bodo dale neposredni vzrok odpovedi cevovoda, termohidravlične in mehanske analize za določitev mehanizma, ki je povzročil odpoved, ter tudi za analizo temeljnega vzroka težave. Cilj je, da vse preiskave končajo v roku enega leta.

M. K.